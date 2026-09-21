Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kary nałożył UOKiK na hurtownie leków.

Jaką karę dostała Neuca.

Jak zareagował kurs akcji.

Dlaczego jedna z firm uniknęła kary.

Aż o 18 proc. tanieją obecnie akcje Neuki. To dziś największa przecena na warszawskiej giełdzie. Inwestorów najwyraźniej mocno zaniepokoiły informacje dotyczące kar, jakie UOKiK nałożył na cztery hurtownie farmaceutyczne – łącznie to ponad 900 mln zł, w tym niemal 0,5 mld zł na Neukę.

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W wydanym właśnie oświadczeniu Neuca informuje, że nie zgadza się w całości z zarzutami przedstawionymi w decyzji UOKiK.

„Zarząd kategorycznie nie zgadza się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą rzekomego zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję i nakładającą na spółki kary finansowe. Zarząd jest w pełni przekonany o legalności swoich działań i będzie dążyć do całkowitego uchylenia nałożonej sankcji” - czytamy w oświadczeniu.

Spółka zamierza odnieść się szczegółowo do zarzutów w odwołaniu od decyzji, które złoży do sądu.

Jakie kary nałożył UOKiK na hurtownie farmaceutyczne

UOKiK uznał, że największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce przez ponad 10 lat wymieniały się między sobą wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. Wiedza ta pozwalała im ograniczać rywalizację pomiędzy sobą i uniknąć wojny cenowej.

Kary za udział w niedozwolonym porozumieniu wyniosły łącznie blisko 905 mln zł, w tym 499 mln zł przypadło na Neukę, około 400 mln zł na spółkę Farmacol-Logistyka, około 3,5 mln zł na Farmacol i około 1,9 mln zł na Świat Zdrowia (spółka z grupy Neuca).

Sankcja za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Kary uniknęła Polska Grupa Farmaceutyczna. Skorzystała z programu łagodzenia kar, przekazała UOKiK dowody i współpracowała w toku postępowania.

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Dlaczego UOKiK nałożył kary

„Grupy Neuca, Farmacol oraz Polska Grupa Farmaceutyczna to najwięksi hurtowi sprzedawcy produktów farmaceutycznych w Polsce. Ich łączny udział w rynku sprzedaży hurtowej leków w latach 2015-2022 przekraczał 70 proc. Z uwagi na tę skalę, konkurencja i relacje pomiędzy tymi spółkami w praktyce decydują o kształcie rynku aptecznego w Polsce. Hurtownie farmaceutyczne, zamiast niezależnie rywalizować o klientów, przez ponad 10 lat dzieliły się informacjami o bieżących cenach leków i innych warunkach handlowych oferowanych aptekom, co pozwalało im ograniczać konkurencję na rynku” – czytamy w komunikacie Urzędu. Podkreśla on, że decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Europejską, która potwierdziła argumentację polskiego organu w świetle pozyskanego w przeszukaniach materiału dowodowego.

UOKiK stwierdził, że ceny, po których hurtownie sprzedają produkty konkretnym aptekom, nie są publiczne. Przedsiębiorcy zdobywali tę wiedzę dzięki narzędziom informatycznym stosowanym w swoich programach partnerskich dla aptek, dzielili się nią z uczestnikami porozumienia i wykorzystywali ją przy własnych decyzjach handlowych.

„W zamian za m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe hurtownie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Od października 2015 r. korzystały z tego Neuca i Polska Grupa Farmaceutyczna, a od stycznia 2017 r. również spółki z grupy Farmacol” – napisał UOKiK. W jego ocenie porozumienie sprzyjało utrwaleniu istniejącego układu sił przez lata. Ograniczając konkurencję między sobą, członkowie porozumienia utrzymywali status quo między sobą, a jednocześnie ograniczali przestrzeń do skutecznej konkurencji ze strony pozostałych hurtowni. Dla aptek oznaczało to gorsze warunki współpracy z podmiotami, które dawały najszerszy dostęp do leków. Z kolei mniej konkurencji na początku łańcucha dostaw oznaczało wyższy rachunek na jego końcu, czyli przy aptecznej kasie.

Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu.