Krajowe indeksy rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów, a odrabianie piątkowych strat przychodzi im wyjątkowo łatwo. W efekcie krótko tuż po starcie handlu znalazły się na nowych szczytach hossy. WIG20 może pochwalić się zwyżką sięgającą blisko 1,5 proc., wykazując przy tym wyraźną tendencję do jej powiększenia. Krajowy rynek akcji ma wsparcie w pozostałych europejskich parkietach, na których przewagę mają kupujący. Tempo zwyżek w przypadku zdecydowanej większości indeksów nie wygląda jednak zbyt okazałe. Na ich tle dorobek krajowych indeksów prezentuje się bardziej przekonująco. Zmniejszenie napięć na Bliskim Wschodzie i związany z tym mocny spadek cen ropy, które zniżkują już czwarty dzień z rzędu, sprawiły, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Co ciekawe, piątkowa decyzja agencji Moody's o obniżeniu ratingu Polski została zupełnie zignorowana przez inwestorów.

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KGHM i Modivo wiodą prym w WIG20. Newag najjaśniej błyszczy na szerokim rynku

Wśród największych firm notowanych w Warszawie pozytywnie wyróżniają się walory Modivo i KGHM, notując najbardziej okazałe zwyżki kursów z całego indeksu przekraczające 4 proc.. Surowcowemu koncernowi wyraźnie dziś sprzyjają odbijające ceny miedzi. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery CD Projektu i PGE, co przekłada się na niewiele tylko mniej okazałe odbicie. Po rozczarowującym zeszłym tygodniu do łask wróciły papiery banków i w komplecie znajdują się na plusach. Na drugim biegunie są lekko przecenione walory LPP, Allegro i Grupy Kęty.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów na szerokim rynku. Wśród najmocniej rozchwytywanych są akcje Newagu, który pozytywnie zaskoczył rynek wynikami za II kwartał 2026 r. W odpowiedzi na nie kurs producenta taboru szynowego poszybował w górę o ponad 10 proc.