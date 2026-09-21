Najnowsze odczyty Indeksu Nastrojów „Parkietu” przynoszą pierwsze oznaki poprawy po wyraźnym schłodzeniu nastrojów na początku miesiąca. Wzrosły bowiem wszystkie cztery badane wskaźniki – zarówno dla WIG, jak i S&P 500, w perspektywie jednego oraz sześciu miesięcy. Z drugiej jednak strony ciężko nadal mówić o jakiejś znaczącej poprawie. Krótkoterminowo wciąż bowiem przeważa pesymizm.

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Szukanie nadziei dla GPW

W przypadku polskiego rynku najnowszy, krótkoterminowy INP wyniósł 41,9 pkt, wobec 40,0 pkt tydzień wcześniej. To drugi kolejny wzrost po lokalnym minimum z 7 września, kiedy indeks spadł do 37,7 pkt – najniższego poziomu w całej historii. Można oczywiście się cieszyć, że mamy do czynienia z odbiciem, ale nadal jednak jesteśmy dość wyraźnie poniżej poziomu 50 pkt.

– Rynek wciąż się broni wynikami poszczególnych spółek, ale korekta powinna w końcu nadejść. Nawet przy mocnych fundamentach zdrowe korekty są jak najbardziej wskazane – podkreśla jeden z ankietowanych.

Foto: Parkiet

Poprawę widać także w ujęciu długoterminowym. Co więcej: INP dla Polski w takim ujęciu po „wpadce” z ubiegłego tygodnia wrócił powyżej poziomu 50 pkt. Najnowszy odczyt to 50,2 pkt.

– Ceny surowców i potencjalne ruchy o charakterze politycznym każą zachować czujność mimo tego, że polski rynek wciąż ciężko uznać za „przegrzany” jeśli chodzi o wskaźniki – wskazuje jeden z ekspertów.

Foto: Parkiet

Lepsze postrzeganie Wall Street

Podobny, choć nieco bardziej optymistyczny obraz wyłania się z danych dla S&P 500. Krótkoterminowy INP wzrósł do 44,6 pkt z 42,1 pkt tydzień wcześniej. To również kontynuacja odbicia od 40,0 pkt zanotowanych dwa tygodnie temu. W ciągu dwóch tygodni nastroje poprawiły się zatem o 4,6 pkt. Mimo tego krótkoterminowy odczyt pozostaje wyraźnie poniżej poziomu 50 pkt, co wskazuje na dużą ostrożność ekspertów.

Foto: Parkiet

Znacznie mocniej prezentują się oczekiwania sześciomiesięczne. Najnowszy odczyt wyniósł 59,0 pkt, wobec 54,2 pkt tydzień wcześniej, co oznacza wzrost aż o 4,8 pkt – największą tygodniową poprawę spośród czterech obserwowanych miar.

Różnica między oceną perspektyw miesięcznych i półrocznych wynosi już 14,4 pkt. To znacznie więcej niż na rynku polskim i pokazuje, że ankietowani zdecydowanie lepiej oceniają średnioterminowe perspektywy Wall Street niż sytuację w najbliższych tygodniach.

– Spoglądając na dane historyczne, amerykański rynek akcji radził sobie w miesiącach następujących po wyborach połówkowych ponadprzeciętnie dobrze. Momentum napędzane rewolucją AI w pewnym momencie spowolni, doprowadzając do korekty, natomiast patrząc na ostatnie wyniki kwartalne spółek z sektora (a zwłaszcza na „guidance”) niewiele wskazuje na to, aby miało się to wydarzyć już w najbliższym półroczu – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.