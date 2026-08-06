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Pure Biologics zmienia szyld

MultiQure w wyniku transakcji polegającej na wniesieniu do Pure swoich aktywów w zamian za nowe akcje giełdowej spółki w trybie przyspieszonym znalazł się na giełdzie.

Publikacja: 06.08.2026 06:00

Kris Siemionow, jeden z udziałowców funduszu Biofund oraz członek rady nadzorczej MultiQure

Kris Siemionow, jeden z udziałowców funduszu Biofund oraz członek rady nadzorczej MultiQure

Foto: materiały prasowe

Jacek Mysior

Pure Biologics poinformował o finalizacji zmiany nazwy na MultiQure i zakończeniu transformacji. Był to ostatni etap realizacji porozumienia zawartego przez spółkę z funduszem Biofund Capital Management, który jednocześnie stał się głównym akcjonariuszem spółki (posiada udział 49,99 proc. w akcjonariacie). Podczas środowej sesji akcje spółki  wzbudziły spore zainteresowanie inwestorów. Drożejąc nawet o ponad 20 proc. mogły pochwalić się najbardziej okazałą zwyżką na szerokim rynku.

Głównym aktywem MultiQure jest projekt terapii RNAi, w ramach którego toczą się prace nad terapią m.in. choroby Huntingtona. Dzięki porozumieniu z Biofundem spółce udało się już zebrać z emisji akcji 50 mln zł na jego dalszy rozwój.

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