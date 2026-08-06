Pure Biologics zmienia szyld

Pure Biologics poinformował o finalizacji zmiany nazwy na
MultiQure i zakończeniu transformacji. Był to ostatni etap realizacji
porozumienia zawartego przez spółkę z funduszem Biofund Capital Management,
który jednocześnie stał się głównym akcjonariuszem spółki (posiada udział 49,99
proc. w akcjonariacie). Podczas środowej sesji akcje spółki wzbudziły spore zainteresowanie inwestorów.
Drożejąc nawet o ponad 20 proc. mogły pochwalić się najbardziej okazałą zwyżką
na szerokim rynku.
Głównym aktywem MultiQure jest projekt terapii RNAi, w ramach którego toczą się prace nad terapią
m.in. choroby Huntingtona. Dzięki porozumieniu z Biofundem spółce udało się już zebrać z
emisji akcji 50 mln zł na jego dalszy rozwój.