Pure Biologics zmienia szyld

Pure Biologics poinformował o finalizacji zmiany nazwy na MultiQure i zakończeniu transformacji. Był to ostatni etap realizacji porozumienia zawartego przez spółkę z funduszem Biofund Capital Management, który jednocześnie stał się głównym akcjonariuszem spółki (posiada udział 49,99 proc. w akcjonariacie). Podczas środowej sesji akcje spółki wzbudziły spore zainteresowanie inwestorów. Drożejąc nawet o ponad 20 proc. mogły pochwalić się najbardziej okazałą zwyżką na szerokim rynku.

Głównym aktywem MultiQure jest projekt terapii RNAi, w ramach którego toczą się prace nad terapią m.in. choroby Huntingtona. Dzięki porozumieniu z Biofundem spółce udało się już zebrać z emisji akcji 50 mln zł na jego dalszy rozwój.