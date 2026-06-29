O 13 proc. do 3 zł drożeją podczas poniedziałkowej sesji walory Synthaverse. To reakcja na informację o tym, że polski producent leków będzie współpracował z podmiotem należącym do indyjskiej grupy farmaceutycznej MSN Laboratories w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 100 do Hiszpanii. Planowana wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy sięga 18 mln euro, co jest jednym z najwyższych zamówień w historii polskiej firmy.
Synthaverse udzieliło firmie Vivanta Generics z grupy MSN Laboratories (obecnej w ponad 100 krajach) płatnej licencji na korzystanie z tzw. dossier rejestracyjnego leku Onko BCG w celu uzyskania rejestracji, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji na terytorium Hiszpanii. Wprowadzenie produktu na rynek hiszpański nastąpi po uzyskaniu rejestracji (powinno do niej dojść nie później niż w ciągu 2 lat od podpisania umowy).
Dystrybutorem Onko BCG na terytorium Hiszpanii będzie Vivanta, a łączną wartość prognozowanych zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy określono na 17,88 mln euro. Umowę zawarto na 10 lat (okres podstawowy), z automatycznym przedłużaniem na kolejne dwuletnie okresy.
Polska spółka podkreśla, że umowa umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek, a także przyspieszy podejmowanie strategicznych decyzji oraz pozwoli na wzrost sprzedaży.
Magdalena Sierocka, dyrektor eksportu w Synthaverse komentuje, że Hiszpania jest obecnie jednym z priorytetowych rynków europejskich dla Onko BCG. Spółka mocno wierzy w ten produkt (lek na raka pęcherza) i wchodzi z nim do kolejnych krajów. W maju otrzymała informację o rejestracji na terytorium Ekwadoru. Była to pierwsza rejestracja w Ameryce Południowej, która stanowi istotny etap realizacji strategii międzynarodowej ekspansji na rynki Ameryki Łacińskiej do takich krajów jak: Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia, Peru oraz Paragwaj. Również w ubiegłym miesiącu spółka otrzymała potwierdzenie możliwości rozpoczęcia sprzedaży do Serbii. Obecnie poza wymienionymi krajami Onko BCG zarejestrowane jest we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii, w Rumunii, na Ukrainie, w Urugwaju, na Malcie, w Bośni i Hercegowinie oraz w Holandii. W przypadku Ekwadoru i Serbii spółka planuje realizację pierwszych wolumenów sprzedażowych jeszcze w bieżącym roku.
Jednocześnie spółka poinformowała o zmianie modelu dystrybucji produktów na rynku tureckim. Twierdzi, że w związku z wysokim potencjałem tego rynku oraz zainteresowaniem współpracą ze strony podmiotów farmaceutycznych, podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym dystrybutorem – firmą Valentis – i szuka nowego podmiotu, który w pełni wykorzysta możliwości sprzedażowe tego rynku.
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W raporcie analitycznym sporządzonym po wynikach spółki za I kwartał 2026 r., eksperci z DM BDM podkreślają, że firma nadal mierzy się z problemami płynnościowymi. Wzrost kosztów związanych z realizacją intensywnego programu inwestycyjnego oraz znaczący spadek sprzedaży doprowadził do przekroczenia kowenantów określonych w umowach z instytucjami finansowymi oraz głównym wierzycielem spółki – ACP Credit. Synthaverse zawarło porozumienie z ACP, na mocy którego ustalono mechanizm obsługi zaistniałej sytuacji, zakładający utrzymanie przekroczonych wskaźników finansowych w 2025 r. oraz w I połowie 2026 r.
Spółka ustaliła, że zapotrzebowanie finansowe na 2026 r. może wynieść ok. 30 mln zł. Środki te są potrzebne do obsługi istniejącego zadłużenia i bieżącej działalności. Mają zostać pozyskane w procesie dezinwestycji. Alternatywnie spółka planuje emisję akcji.
NWZ latem 2025 r. podjęło uchwałę uprawniającą zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję maksymalnie 10 mln akcji. W 2025 r. nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez emisję 5 mln akcji. Oznacza to, że w razie opóźnienia dezinwestycji, można spodziewać się emisji kolejnych 5 mln sztuk. Przy obecnej cenie rynkowej taki pakiet ma wartość 15 mln zł.
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