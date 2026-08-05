Spółka poinformowała o finalizacji zmiany nazwy na multiQure i zakończeniu procesu transformacji. Krajowy Rejestr Sądowy rozpatrzył pozytywnie wniosek spółki o zmianę nazwy oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Tym samym doszło do pełnej realizacji porozumienia zawartego przez spółkę z funduszem Biofund Capital Management, który jednocześnie stał się głównym akcjonariuszem spółki (posiada udział 49,99 proc. w akcjonariacie).

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Pure Biologics zmienia nazwę i rozpoczyna nowy rozdział

Dzięki porozumieniu spółce udało się zebrać z emisji akcji 50 mln zł na rozwój w nowym obszarze terapii genowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój projektu platformy MultiQure RNAi, skoncentrowanej na chorobie Huntingtona. Pozwolą spółce na przygotowanie się oraz przeprowadzenie podania terapii RNAi pierwszym pacjentom w specjalistycznym ośrodku. Ten cel ma zostać zrealizowany w II połowie 2027 r. Następnie lekarze będą prowadzili regularną obserwację pacjentów – pierwsze wyniki tego procesu spółka spodziewa się otrzymać do połowy 2028 r. Firma przygotuje wniosek o badanie kliniczne (IND submission) do FDA lub innego regulatora. Złożenie wniosku również planowane jest w połowie 2028 r.

– W nieco ponad trzy miesiące wprowadziliśmy na polską giełdę projekt best-in-class, który może istotnie zmienić leczenie choroby Huntingtona, pozyskaliśmy 50 mln zł na realizację najważniejszych kamieni milowych oraz wprowadziliśmy do akcjonariatu spółki czołowe polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Cieszę się, że udało się tak sprawnie zakończyć ten proces, dzięki czemu Spółka może skoncentrować się już tylko na przygotowaniach oraz przeprowadzeniu podania terapii pierwszym pacjentom, aby uzyskać wyniki dotyczące jej skuteczności i profilu bezpieczeństwa – wyjaśnia Kris Siemionow, jeden z udziałowców funduszu Biofund oraz członek rady nadzorczej multiQure.

Emisja akcji oraz pozyskanie środków były zwieńczeniem porozumienia zawartego z nowymi inwestorami, w wyniku którego Pure zmieniło swój model biznesowy i rozpoczęło nowy rozdział wchodząc na światowy rynek terapii genowych. W ramach porozumienia Biofund, akcjonariusz giełdowego Medicalgorithmics, oraz JD [[Copilot, wniósł||Copilot wnieśli||interpunkcja|fleksyjny||Błędna interpunkcja – nie stawia się przecinka między podmiotem a orzeczeniem. Dodatkowo, błąd zgody podmiotu z orzeczeniem. Podmiotem jest „Biofund (...) oraz JD Copilot” (podmiot szeregowy), co wymaga orzeczenia w liczbie mnogiej: „wnieśli”.]] do spółki platformę MultiQure RNAi, w ramach której toczą się prace nad terapią m.in. choroby Huntingtona, w zamian za objęcie 146,7 mln akcji serii Q.