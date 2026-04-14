Z tego artykułu dowiesz się: Jaka była dynamika transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku w I kwartale 2026 roku?

W jakich branżach było najwięcej transakcji?

Jaka była największa transakcja zrealizowana w pierwszym kwartale??

Jakie są perspektywy dla rynku M&A na kolejne miesiące?

W I kwartale na polskim rynku przeprowadzono 85 fuzji i przejęć. Oznacza to wzrost o 9 proc. rok do roku i spadek o 4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem - wynika z najnowszego raportu firm Fordata i Navigator Capital. Najnowszy wynik jest zbliżony do średniej z I kwartałów za ostatnie 5 lat. Średnia (i mediana) wynosi 86.

Zawirowania na świecie

Najnowsze dane wcale nie wyglądają słabo w kontekście zawirowań rynkowych, jakie obserwujemy od momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie (28 lutego). Trwa on już ponad sześć tygodni, a dotychczasowe rozmowy pokojowe nie przyniosły oczekiwanego efektu. Jednak zdaniem ekspertów, pomimo utrzymującej się zmienności makroekonomicznej, na rynku fuzji obserwujemy stabilizację oczekiwań. W efekcie portfel transakcyjny stopniowo się odbudowuje, a aktywność inwestorów, zarówno strategicznych, jak i finansowych, pozostaje wysoka.

85 przejęć zrealizowano w I kwartale w Polsce. Największą transakcją było przejęcie InPostu, którego wartość jest szacowana na około 33 mld zł.

- Część obecnie prowadzonych procesów transakcyjnych ma swoje źródło we wstrząsach rynkowych z lat ubiegłych. Spółki, które nie dostosowały w pełni swoich modeli operacyjnych i struktury finansowania do nowego otoczenia, w dalszym ciągu poszukują inwestorów lub rozważają dezinwestycje. Jednocześnie zmienność cen surowców i presja kosztowa tworzą warunki sprzyjające transakcjom oportunistycznym - komentuje Artur Witan, menedżer w Navigator Capital Group. Dodaje, że utrzymująca się niepewność co do dalszej sytuacji makroekonomicznej (m.in. koszt kapitału, inflacja, ceny energii) może w kolejnych kwartałach tworzyć dodatkową podaż celów akwizycyjnych.

22 % przejęć zrealizowanych w I kwartale dotyczyło spółek z sektora TMT (technologie, media, telekomunikacja). Na drugim miejscu były firmy biotechnologiczne i medyczne (13 proc.).

- Utrzymuje się presja regulacyjna i finansowa, co wydłuża procesy decyzyjne i ogranicza liczbę transakcji „szybkich”. Inwestorzy koncentrują się na celach o przewidywalnych przepływach pieniężnych, skalowalnych modelach biznesowych i jasno określonych synergiach – dodaje Marcin Rajewicz, szef sprzedaży w Fordata.

InPost zdominował statystyki

Na polskim rynku M&A już od dłuższego czasu widać dominację kilku sektorów. W I kwartale również tak było. Największym zainteresowaniem cieszyły się firmy TMT, czyli technologiczne, mediowe i telekomunikacyjne. Stanowiły aż 22 proc. wszystkich transakcji. Na drugim miejscu, z 13 proc., mamy biotechnologię i ochronę zdrowia, a na trzecim FMCG z 11 proc. Znaczącą aktywność odnotowano również w usługach (7 proc.) i przemyśle (6 proc.).

Zdecydowanie największą transakcją I kwartału było przejęcie InPostu, którego wartość jest szacowana na 33 mld zł. Kontrolę nad spółką ponownie obejmuje fundusz Advent International we współpracy z grupą FedEx. Funkcję prezesa utrzymuje Rafał Brzoska, jednocześnie zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale.

Po stronie nabywców w I kwartale za 6 proc. transakcji odpowiadały fundusze PE/VC, a po stronie sprzedającej za 4 proc. Aktywność funduszy osłabła: w analogicznym okresie 2025 r. odpowiadały odpowiednio za 9 proc. i 5 proc. transakcji.