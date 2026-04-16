Fuzje i przejęcia podbiły ceny polis

O znaczącej zmianie cen na rynku ubezpieczeń ryzyka transakcyjnego w związku z rekordowym poziomem fuzji i przejęć na świecie w 2025 r. poinformowała firma Marsh Risk, wiodący broker ubezpieczeniowy i doradca ds. ryzyka.

Z raportu „2025 Global Transactional Risk Insurance” wynika, że po trzech latach spadku stawek, w minionym roku globalny rynek ubezpieczeń ryzyka transakcyjnego odwrócił trend. Stawki podstawowych oświadczeń i zapewnień (R&W) w większości regionów wzrosły. Największe wzrosty cen miały miejsce w Ameryce Północnej. Średnie składki za podstawowy poziom ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień wzrosły tam o 16 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a jeszcze w 2024 r. odnotowano ich spadek o 14 proc. W Azji składki za polisy ubezpieczeń ryzyka transakcyjnego poszły w zeszłym roku w górę o 8 proc. rok do roku, po spadku średnio o 24 proc. w 2024 r. Ten wzrost cen polis ma związek z rekordowo wysoką wartością globalnych transakcji fuzji i przejęć, która w 2025 r. sięgnęła niemal 5 bln USD. Wartość transakcji rosła znacznie szybciej (wzrost o 37 proc.) niż ich liczba, która wzrosła o 12 proc. w porównaniu z 2024 r. Wzrost obrotu, jak wskazuje raport Marsh, był przy tym napędzany przede wszystkim przez gwałtowny wzrost liczby transakcji o wysokiej wartości, w tym przez 70 transakcji o wartości powyżej 10 mld USD, co stanowi wzrost o 81 proc. rok do roku, oraz 617 transakcji o wartości przekraczającej 1 mld USD.