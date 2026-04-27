Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Oponeo źle reaguje na wyniki

W IV kwartale zysk netto dystrybutora opon spadł o ponad połowę w ujęciu rok do roku. W reakcji notowania akcji spadły o 3,3 proc. i zawróciły spod średniej z 200 sesji. Cena walorów jest w dolnej strefie trwającej od roku konsolidacji. Przełamanie wsparć w rejonie 83-80 zł będzie negatywnym sygnałem. Zwłaszcza, że średnia z 50 sesji sesji zaczęła oddalać się coraz wyraźniej w dół od średniej z 200 sesji. Zachowanie wskaźników sugeruje, że podaż zdobywa średnioterminową przewagę. Oporem pozostaje granica hossy, zlokalizowana obecnie przy poziomie 92 zł.