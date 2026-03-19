– Decyzje akcjonariuszy Synektika oraz Syn2bio, podjęte na walnych zgromadzeniach i zatwierdzające podział, oznaczają, że jesteśmy już na ostatniej prostej procesu wydzielenia projektu kardioznacznika do odrębnej spółki. Przed nami jeszcze formalna rejestracja podziału przez sąd. Jeśli nastąpi to zgodnie z założonym harmonogramem, Syn2bio zadebiutuje na warszawskim parkiecie około 16 kwietnia– komentuje Cezary Kozanecki, prezes Synektika oraz Syn2bio.

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych. Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce.

Cezary Kozanecki, prezes Synektika oraz prezes Syn2bio.
Syn2bio zmierza na giełdę. Jakie ma plany?

Emisja akcji podziałowych Syn2bio dla akcjonariuszy Synektika

W związku z podziałem Synektika przeprowadzana będzie oferta publiczna akcji Syn2bio. W jej ramach akcjonariuszom Synektika przydzielone zostaną akcje Syn2bio w stosunku 1 do 1. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez akcjonariuszy. Oznacza to, że za każdą akcję Synektika posiadaną w tzw. dniu referencyjnym, planowanym na 7 kwietnia, inwestor otrzyma 1 akcję Syn2bio. W takim scenariuszu, sesja giełdowa 1 kwietnia (tj. dwa dni sesyjne przed dniem referencyjnym) będzie ostatnią, na której będzie możliwość nabycia akcji Synektika uprawniających do uczestnictwa w podziale. Oznacza to zarazem, że kurs odniesienia na kolejną sesję (2 kwietnia) zostanie pomniejszony o wartość działalności wydzielanej do Syn2bio, czyli o około 7,73 proc. (proporcja ta wynika z wyceny sporządzonej wcześniej na potrzeby planu podziału, wg stanu na koniec I półrocza 2025 r.). Wartość ta będzie jednocześnie stanowiła kurs odniesienia dla pierwszej sesji notowania akcji Syn2bio na GPW. Według przyjętego harmonogramu, giełdowy debiut Syn2bio spodziewany jest około 16 kwietnia br.