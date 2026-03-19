– Decyzje akcjonariuszy Synektika oraz Syn2bio, podjęte na walnych zgromadzeniach i zatwierdzające podział, oznaczają, że jesteśmy już na ostatniej prostej procesu wydzielenia projektu kardioznacznika do odrębnej spółki. Przed nami jeszcze formalna rejestracja podziału przez sąd. Jeśli nastąpi to zgodnie z założonym harmonogramem, Syn2bio zadebiutuje na warszawskim parkiecie około 16 kwietnia– komentuje Cezary Kozanecki, prezes Synektika oraz Syn2bio.

Reklama Reklama

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych. Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce.

Emisja akcji podziałowych Syn2bio dla akcjonariuszy Synektika

W związku z podziałem Synektika przeprowadzana będzie oferta publiczna akcji Syn2bio. W jej ramach akcjonariuszom Synektika przydzielone zostaną akcje Syn2bio w stosunku 1 do 1. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez akcjonariuszy. Oznacza to, że za każdą akcję Synektika posiadaną w tzw. dniu referencyjnym, planowanym na 7 kwietnia, inwestor otrzyma 1 akcję Syn2bio. W takim scenariuszu, sesja giełdowa 1 kwietnia (tj. dwa dni sesyjne przed dniem referencyjnym) będzie ostatnią, na której będzie możliwość nabycia akcji Synektika uprawniających do uczestnictwa w podziale. Oznacza to zarazem, że kurs odniesienia na kolejną sesję (2 kwietnia) zostanie pomniejszony o wartość działalności wydzielanej do Syn2bio, czyli o około 7,73 proc. (proporcja ta wynika z wyceny sporządzonej wcześniej na potrzeby planu podziału, wg stanu na koniec I półrocza 2025 r.). Wartość ta będzie jednocześnie stanowiła kurs odniesienia dla pierwszej sesji notowania akcji Syn2bio na GPW. Według przyjętego harmonogramu, giełdowy debiut Syn2bio spodziewany jest około 16 kwietnia br.