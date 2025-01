Nie podano, ile środków Synektik musiał wyłożyć na ten zakup, ale w komunikacie spółka wyjaśniła, że cena nabycia nie przekracza 5 proc. wartości kapitałów własnych grupy.

Reklama

Synektik wzmacnia segment rozwiązań informatycznych

Transakcja wpisuje się strategię rozwoju Grupy Synektik zakładającą m. in. dalszy rozwój produktów w obszarze systemów informatycznych, w tym zwiększanie bazy projektów w zakresie informatyki medycznej. – Segment rozwiązań informatycznych dla medycyny jest istotnym obszarem działalności Grupy, generującym coraz atrakcyjniejsze powtarzalne przychody. Akwizycja IT4KAN nie tylko wzmocni naszą obecną pozycję rynkową, ale przede wszystkim potencjał rozwojowy biznesu Grupy w tym obszarze. Jesteśmy przekonani, że powiększony i wzbogacony kompetencyjnie zespół IT Grupy, kierowany przez tak doświadczonych menedżerów, będzie jeszcze skuteczniej realizował cele rozwojowe segmentu, wzmacniając przewagi konkurencyjne Grupy - komentuje Cezary Kozanecki, prezes i założyciel Grupy Synektik. Jednocześnie spółka planuje wykorzystanie najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji, aby usprawnić i przyspieszyć proces diagnostyki dla obecnych i przyszłych klientów.

Czytaj więcej Rekomendacje Synektik pod lupą analityków DM BDM W ocenie analityków Domu Maklerskiego BDM akcje Synektika mają przestrzeń do poprawy notowań. Dlatego rekomendują „kupuj” ustalając cenę docelową na poziomie 225,50 zł.

IT4KAN jest dostawcą rozwiązań PACS (oprogramowania do archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych), ze znaczącą bazą klientów w Polsce. Jest m.in. producentem autorskiego oprogramowania dla pracowni diagnostyki obrazowej, a także świadczy usługi wsparcia i serwisu systemów oraz infrastruktury IT w podmiotach leczniczych.

Podczas wtorkowej sesji za akcje Synektika płacono ok. 212 zł, co oznacza zwyżkę o ok. 0,5 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi ponad 150 proc.