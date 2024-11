Notowania Airway Medix podczas wtorkowej sesji mocno rosną. Po południu za jeden walor trzeba zapłacić 0,27 zł po wzroście o 20 proc. Daje to medycznej spółce pozycję wicelidera pod względem zmiany procentowej kursu podczas dzisiejszej sesji. Pierwszy jest DataWalk, który zyskuje 27 proc. po informacji o kontrakcie z bankiem Morgan Stanley. Z kolei w Airway przyczyną wzrostów notowań jest informacja o znalezieniu inwestora. Rynek liczy, że to przyczyni się do poprawy płynności finansowej polskiej spółki i pomoże jej wyjść na prostą.

Jakiego inwestora ma Airway Medix?

Airway Medix podpisał umowę pożyczki konwertowanej z Tiger International. Otrzyma do 3,2 mln USD, a spłata nastąpi poprzez konwersję na akcje nowej emisji. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 1,6 mln USD będzie płatna w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania umowy, a pozostała opcjonalna część, o ile o jej wypłacie zdecyduje partner, w ciągu ośmiu miesięcy od daty podpisania umowy.

Łączna cena emisyjna nowych akcji będzie równa zadłużeniu wobec inwestora z tytułu pożyczki, a cena konwersji będzie równa 0,34 zł (czyli wyższa od obecnego kursu rynkowego). Pożyczka będzie oprocentowana na warunkach rynkowych.

Tiger International wchodzi w skład amerykańskiej grupy inwestycyjnej Tiger BioSciences, która działa w branży produktów medycznych. Jest producentem i dostawcą rozwiązań na rynku leczenia ran. Współpraca pomiędzy spółkami ma mieć też wymiar personalny: do rady nadzorczej Airway Medix planuje dołączyć Oliver Burkhardt, jeden z założycieli grupy Tiger BioSciences.