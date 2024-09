Neuca szykuje się do globalnego skoku w segmencie badań klinicznych

Amerykański fundusz Viking Global Investors zainwestował w Humanevę, spółkę z Grupy Neuca, obejmując jej mniejszościowy pakiet akcji za 50 mln USD z opcją zainwestowania dodatkowych 50 mln USD. Po transakcji w posiadaniu funduszu będzie pakiet 23 proc. akcji.

Kierunek USA

Pozyskanie znaczącego inwestora wpisuje się w strategię rozwoju grupy w obszarze badań klinicznych, która zakłada dalszą konsolidację rynku badań klinicznych na świecie i dalszą ekspansję Humaneva, w szczególności na rynku amerykańskim, który odpowiada za blisko 80 proc. wydatków na badania i rozwój na rynku badań klinicznych.

– Poza aspektem finansowym związanym z pozyskaniem środków na rozwój segmentu badań klinicznych w Grupie Neuca współpraca z naszym nowym partnerem może zaowocować potencjalnymi nowymi kontaktami i większym zaufaniem firm z rynku amerykańskiego do naszej spółki – wyjaśnia Grzegorz Dzik, wiceprezes Neuki.

Istotne wsparcie w globalnej ekspansji

Ekspertki, z którymi rozmawialiśmy, pozytywnie oceniają ten ruch spółki. Zdaniem Sylwii Jaśkiewicz, analityczki DM BOŚ, wejście nowego inwestora do akcjonariatu oznacza istotne uwiarygodnienie dla biznesu badań klinicznych. – Zakładam, że będzie on wspierał spółkę w rozwoju. Ponadto Humaneva będzie mogła dokonywać kolejnych akwizycji i budować biznes. Nie sądzę, żeby potrzebowała tak dużego finansowania na rozwój organiczny. Kolejne informacje ze strony spółki mogą się pokazać w ciągu kilku miesięcy. To zdecydowanie zwiększa szanse na dalszy dynamiczny rozwój w obszarze badań klinicznych i przede wszystkim skraca potrzebny na to czas, co jest bardzo dobrą informacją dla tego segmentu biznesu Neuki – ocenia.