Giełdowe powiedzenie „sell in may and go away” sprawdziło się tylko połowicznie. Czy ostatnie wydarzenie trzeba traktować jedynie jako korektę? Zastanawialiśmy się nad tym we wtorkowym programie Prosto z Parkietu. Gościem Przemysława Tychmanowicza byłPiotr Kuczyński, analityk DI Xelion.