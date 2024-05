Kurs Synektika wystrzelił na finiszu sesji

Synektik podał w komunikacie, że jego czeska spółka zależna podpisała umowy ze szpitalem w Havířov w Czechach na dostawę, instalację i uruchomienie systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) o łącznej wartości 4,28 mln euro netto.

Synektik jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej (co jest efektem m.in. poszerzania listy refundowanych zabiegów). Grupa jest wyłącznym dystrybutorem systemu chirurgii robotycznej da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji. Dzięki znaczącemu wzrostowi nowych umów w kraju i za granicą w segmencie robotyki chirurgicznej może się pochwalić imponującym portfelem zamówień, co znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług.

- Synektik jest liderem w bardzo pespektywistycznym obszarze produkcji radiofarmaceutyków, które są wykorzystywane diagnostyce obrazowej, gdzie Polska i kraje naszego regionu mają jeszcze dużo do nadrobienia w stosunku do rozwiniętych krajów. Ponadto spółka mocno korzysta na umowie dystrybucyjnej ze światowym liderem w zakresie robotyki chirurgicznej Intuitive Surgical, którego produkty cieszą się ogromnym uznaniem w świecie medycznym wskazuje Adrian Kowollik, analityk East Value Research.

- Wydaje się, ze czynnikami, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć wartość Synektika w kolejnych okresach, są przede wszystkim rozszerzenie współpracy z Intuitive Surgical na kraje bałtyckie – co jest bardzo prawdopodobne, gdyż w 2023 r. Synektik został wybrany na najlepszego dystrybutora amerykańskiej spółki na świecie - oraz postęp w badaniach III fazy i komercjalizacji kardioznacznika w USA - dodaje.