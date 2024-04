Captor z niższą wyceną i pozytywną rekomendacją

Na zamknięciu wtorkowej sesji za akcje spółki płacono 79,20 zł.

Autorzy rekomendacji wszystkie trzy projekty spółki CT-01, CT-02 oraz CT-03 oceniają jako bardzo atrakcyjne i potencjalnie mogące osiągnąć sukces partneringowy. - Dodatkowo jako dobrą monetę bierzemy fakt, iż sentyment do biotechów za oceanem uległ poprawie - podkreślają analitycy.

W ich ocenie opóźnienie w wejściu do kliniki najbardziej zaawansowanego projektu spółki – CT-01 jest już uwzględnione w wycenie. - Wejście projektu CT-01, degradera GSPT1, do kliniki nastąpi z opóźnieniem prawdopodobnie w III lub IV kwartale 2024 r. Tym samym wstępnych odczytów klinicznych możemy spodziewać się w drugiej połowie 2025 roku. Czynnikiem zwiększającym istotnie wartość tego projektu będzie w naszym odczuciu wykazanie jego bezpieczeństwa w klinice w 2025 roku, co będzie też dobrą kartą przetargową do rozmów partneringowych - wskazują. Atrakcyjność tego projektu została według nich potwierdzona zarówno przez znanych key opinion leaders, jak i zainteresowanie ośrodków uczestnictwem w badaniu, co ich zdaniem powinno istotnie przyspieszyć rekrutację pacjentów w projekcie.

Projekt CT-02, będący kilka miesięcy przed wyborem kandydata klinicznego, postrzegają jako coraz bardziej ciekawy i perspektywiczny w kontekście ostatnich odkryć konkurencji.Z kolei CT-03 będący degraderem białka MCL-1(potencjalny kandydat do leczenia pacjentów z nowotworami hematologicznymi i guzami litymi) ma szansę być unikalnym na rynku. - Spółka potwierdziła już brak ryzyka kardiotoksyczności w badaniach na zwierzętach, a teraz prowadzi kolejne, aby wybrać kandydata klinicznego, co ma nastąpić za kilka miesięcy. Otworzy to drogę do rozpoczęcia pakietu badań pre-IND - zauważają analitycy.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla Captor Therapeutics. Jej autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 11 kwietnia, o godzinie 8:15.