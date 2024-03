W tym celu zawarła z Pure Biologics warunkową umowę kupna sprzętu laboratoryjnego, w ramach której za 1,98 mln zł netto nabędzie komplet sprzętu niezbędnego do świadczenia usług związanych m.in. z selekcją i rozwojem przedklinicznym biologicznych przeciwciał. Transakcja pozwoli Selvicie wejść w nowy obszar biznesowy, związany z usługami odkrywania i rozwoju leków biologicznych.

Reklama

Reklama

Umowa warunkowana jest wyrażeniem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Pure Biologics zgody na zbycie sprzętu, które zostało zwołane na 27 marca br. Jednocześnie Selvita poinformowała o podpisaniu listów intencyjnych z 16 pracownikami Pure Biologics, objętymi procedurą zwolnień grupowych, wyrażających obustronną gotowość do podpisania umów o pracę od kwietnia. Uruchomienie operacji w nowym obszarze zaplanowane jest na pierwszą połowę kwietnia.

Zarząd Selvity podkreśla, że wejście w nowy obszar działalności pozwoli spółce na dotarcie do drugiego co do wielkości segmentu rynku odkrywania i rozwoju leków, po lekach małocząsteczkowych. - Wejście w segment leków biologicznych stanowi silne potwierdzenie naszych ambicji poszerzania portfolio usług Selvity poza lekami małocząsteczkowymi. Wykorzystując nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz wyjątkowy zespół naukowców we Wrocławiu, będziemy w stanie zapewnić naszym klientom szeroki zakres usług związanych z odkrywaniem i rozwojem przeciwciał, które wyraźnie wzmocnią ofertę Selvity w obszarze leków biologicznych - komentuje Miłosz Gruca, wiceprezes Selvity.

Trudna sytuacja finansowa Pure Biologics skłoniła zarząd spółki do wdrożenia planów restrukturyzacji kosztowej grupy, co wiąże się zwolnieniem większości pracowników i sprzedażą kluczowych aktywów. Decyzję spółka ogłosiła z początkiem marca. Jednocześnie poinformowała o rozmowach prowadzonych z firmami zainteresowanymi przejęciem powierzchni laboratoryjnej, części zespołu oraz zakupem wybranych aktywów firmy.