Poszerzenie oferty Synektika bazuje na porozumieniu z Insightec, czyli firmą produkującą Exablate Neuro. To urządzenie do neurochirurgii nieinwazyjnej. Jest wykorzystywane m.in. do terapii drżenia samoistnego oraz w chorobie Parkinsona. Grupa Synektik od 2021 r. jest wyłącznym dystrybutorem tego rozwiązania w Polsce, a teraz współpracę rozszerzono o Czechy i Słowację. Czas obowiązywania umowy wydłużono do końca 2025 r., z możliwością przedłużenia o dwa lata.

- Pacjenci leczeni tą metodą odczuwają natychmiastową poprawę, a dzięki nieinwazyjnej technologii ryzyka powikłań są istotnie ograniczane, a czas rekonwalescencji wydatnie skrócony. Rozszerzenie współpracy z Insightec wpisuje się w strategię rozwoju grupy Synektik, której jednym z filarówj jest wspieranie rewolucji technologicznej i skoku jakościowego opieki zdrowotnej w Polsce i krajach regionu - komentuje szef Synektika Cezary Kozanecki.

Polska spółka w ostatnich kwartałach mocno przyspieszyła rozwój biznesu na skutek rosnącego popytu (co wynika m.in. z poszerzania listy refundowanych zabiegów) na usługi związane z wykorzystaniem robotyki chirurgicznej. Ma to przełożenie na wyniki grupy. Według ostatnich danych, w I kwartale roku finansowego (zakończonego 31 grudnia 2023 r.) zwiększyła sprzedaż o 89 proc. do 271,3 mln zł. Znormalizowana EBITDA wzrosła o 78 proc. do 53,1 mln zł, a wynik netto o 82 proc. do 34,7 mln zł.

Zarząd podkreśla, że miniony kwartał był kolejnym z rzędu okresem, w którym oba segmenty działalności odnotowały wysokie, dwucyfrowe dynamiki kluczowych parametrów finansowych. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT odnotował 92-proc. wzrost przychodów do 261,4 mln zł oraz 75-proc. zwyżkę znormalizowanej EBITDA do 53,1 mln zł. Z kolei segment radiofarmaceutyków urósł pod względem przychodów o 30 proc. do niespełna 10 mln zł, a EBITDA o 180 proc. do 4,1 mln zł.

Kurs Synektika porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W czwartek po rozpoczęciu sesji zyskuje 3 proc.