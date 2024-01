Nowy patent w grupie Scope Fluidics

Urteste zawarło z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację i dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju Paniri oraz złożenia 9 zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla MULTI-CANCER. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68,1 mln zł, a wartość dofinansowania to ok. 38,3 mln zł.