- Mając na uwadze liczbę zapisów na akcje oferowane złożone przez inwestorów indywidualnych oraz deklaracje złożone w procesie budowy księgi popytu przez inwestorów instytucjonalnych, spółka nie identyfikuje możliwości zebrania zapisów na akcje oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11 mln zł – podał Pure Biologics w komunikacie.

W obliczu fiaska oferty zarząd Pure zapowiedział podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków z alternatywnych źródeł w styczniu 2024 roku. Spółka rozważa przeprowadzenie oferty akcji nowej emisji prowadzonej w trybie private placement, uzyskanie pożyczki lub sprzedaż do podmiotów branżowych wybranych aktywów, wśród nich flagowe projekty lekowe (PB004 i PB003G) oraz projekt rozwijany przez spółkę zależną Doto Medical. Zaznaczono, że pozyskanie środków z alternatywnych wobec oferty źródeł może wymagać zwołania przez spółkę walnego zgromadzenia.

W ocenie zarządu spółki, pozyskanie wpływów z oferty w wysokości ok. 17,5 mln zł netto, przy założeniu pozyskania uzupełniających środków, miało być wystarczające dla pełnej realizacji jej planów rozwojowych oraz zapewnić pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca I półrocza 2024 r. Koszty na I półrocze 2024 r. związane z realizacją planów spółka szacowała na ok. 22 mln zł. Tuż przed rozpoczęciem oferty spółka informowała , że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 roku.