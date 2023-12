Dobre informacje od Bioceltiksu. Akcje drożeją

Ponad 6 proc. drożeją podczas poniedziałkowej sesji akcje spółki Bioceltix w reakcji na pozytywne informacje dotyczące badań nad produktem BCX-CM-J.

„Uzyskane wyniki potwierdzają istotne statystycznie zmniejszenie kulawizny i bólu leczonego stawu po podaniu badanego produktu leczniczego BCX-CM-J, w szczególności utrzymywanie się efektu terapeutycznego również w 45. i 90. dniu od podania produktu” - czytamy w raporcie.

Zarząd ocenia wyniki badania jako bardzo korzystne i mogące pozytywnie wpłynąć na przyszłą komercjalizację produktu.

Bioceltix pracuje też nad komercjalizacją dwóch innych produktów - na atopowe zapalenie skóry u psów oraz dla koni cierpiących na zapalenie stawów. W przypadku AZS spółka już wcześniej informowała o bardzo dobrych wynikach z pilotażowego badania klinicznego.

- Jesteśmy formalnie gotowi do startu badania klinicznego i mamy wobec niego duże nadzieje, szczególnie że badanie pilotażowe pokazało wysoką skuteczność tej terapii. W tej chwili czekamy na zwolnienie serii produktu do badań klinicznych i jeśli tutaj nie będzie żadnych opóźnień, to pozostanie już tylko transport do klinik docelowych - informował przy okazji publikacji wyników za III kwartał Paweł Wielgus z zarządu Bioceltiksu.