Podczas piątkowej sesji akcje producenta radiofarmaceutyków i dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zwyżkowały nawet o ponad 4 proc., osiągając rekordową wycenę. Tym razem rynek pozytywnie zareagował na informację o kolejnej podpisanej umowie. Chodzi o zlecenie o wartości prawie 22 mln zł netto dla szpitala w Gdańsku na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi (ZAP-X) wraz z niezbędną infrastrukturą i pracami budowlanymi. Realizacja projektu nastąpi w terminie do 180 dni od podpisania umowy.

Reklama

W tym roku Synektik odnotował znaczący wzrost nowych umów w segmencie robotyki chirurgicznej, dzięki czemu może się pochwalić efektownym portfelem zamówień. Na koniec września br. wartość zawartych umów oraz zleceń wyniosła 75 mln z, a wartość otwartych projektów sprzedażowych spółka szacuje na ponad 122 mln zł.

Synektik w okresie kilku ostatnich kwartałów znacząco zwiększył liczbę dostarczanych systemów medycznych i usług serwisowych, co ma przełożenie na skokową poprawę wyników finansowych spółki. W roku obrotowym 2022/2023 (trwającym od października do września) Synektik zanotował prawie 447 mln zł mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 168 proc. względem poprzedniego roku, a Znormalizowana EBITDA potroiła się, do 98,3 mln zł, a wynik netto zwiększył się o 44,1 mln zł, do 54,4 mln zł.

W tym roku akcje Synektika pozytywnie wyróżniają się na tle całego rynku. Są już wyceniane niemal trzykrotnie wyżej niż na początku stycznia tego roku, a kapitalizacja spółki przekroczyła poziom 700 mln zł.