W środę przed południem za akcję Mercatora na GPW trzeba zapłacić 41,5 zł po wzroście o 1,3 proc. Grupa właśnie ogłosiła skup walorów - ruszył dziś i potrwa do 15 grudnia. Holenderska spółka zależna oferuje 43 zł za sztukę, co przy zamiarze kupna do 230 tys. walorów oznacza łącznie kwotę do 9,9 mln zł.

Reklama

- Realizujemy wolę akcjonariuszy wyrażoną uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2022 r., która przewiduje - ze względu na formalną sytuację spółki matki - nabycie akcji przez spółkę zależną. Dlatego też cena oferowana inwestorom musi być bliska cenie rynkowej - komentuje Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora.

Akcjonariusze mogą odpowiedzieć na zaproszenie do sprzedaży akcji w swoim biurze maklerskim, w sposób zdalny lub bezpośrednio w Trigon DM.

Obecnie kapitał zakładowy Mercatora dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. WZ zdecydowało już o umorzeniu 876,7 tys. (8,2 proc.) walorów, kupionych w ramach buy backu. Z kolei spółka LeaderMed ma 221 tys. akcji kupionych w ramach zaproszenia, jakie w lutym zostało skierowane do akcjonariuszy.

Mercator jest producentem rękawic jednorazowych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jego wycena na giełdzie wynosi obecnie 440 mln zł.