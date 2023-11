Medicalgorithmics w górę po wynikach

W okresie od stycznia do września 2023 r. Medicalgorithmics zanotował 98 tys. zł skonsolidowanego zysku netto wobec 21 mln zł straty rok wcześniej. W samym III kwartale miał 178 tys. zł straty netto, wobec 1,2 mln zł straty w II kwartale br. . Skonsolidowane przychody w III kwartale wyniosły ponad 9,5 mln zł wobec 17,4 mln zł w analogicznym kwartale 2022 r. i 9,7 mln zł w II kwartale br. Spadek sprzedaży grupy w ujęciu rocznym i kwartalnym to wyłącznie efekt niższych przychodów na rynku USA. Na rynkach globalnych spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 22 proc. rok do roku oraz 21 proc. kwartał do kwartału. Pozwoliło to skompensować spadek przychodów w USA w ujęciu kwartalnym.

Na koniec września 2023 r. Medicalgorithmics posiadał 29,8 mln zł środków pieniężnych wobec prawie 12,8 mln zł rok wcześniej. - Zgodnie z założeniami nasze intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów biznesowych i budowy zdywersyfikowanej, globalnej sieci firm z branży medycznej, przynoszą pierwsze istotne efekty. Sukcesem jest rozpoczęcie w tak krótkim czasie współpracy z trzema globalnymi dostawcami usług i sprzętu diagnostycznego, z których każdy ma dla nas duży potencjał biznesowy oraz trzema nowymi dystrybutorami w USA. Ze względu na czas niezbędny na integrację i ewaluację działania naszego oprogramowania z systemami partnerów, przychodów z nowych umów spodziewamy się w I połowie przyszłego roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, II połowa tego roku i I przyszłego będą dla spółki okresem przejściowym, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. Mimo to, po trzech kwartałach tego roku spółka wypracowała pozytywny wynik finansowy, dodatni cash flow z operacji oraz może pochwalić się dynamicznie rosnącą sprzedażą na rynkach globalnych poza USA, które generują już ponad połowę przychodów - wyjaśnia Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Zgodnie ze strategią spółka przebudowuje na rynku USA model dystrybucji i buduje sieć partnerów, z którymi współpracuje w modelu bez wyłączności. Spółka pozyskała już trzy nowe ośrodki diagnostyczne (IDTF) jako dystrybutorów w miejsce dotychczasowego partnera, z którym współpraca będzie trwała do grudnia 2023 roku. Nowi dystrybutorzy mogą generować przychody od I kwartału przyszłego roku. Zgodnie ze strategią, spółka planuje w każdym kolejnym kwartale pozyskiwać kolejnych partnerów na rynku amerykańskim.

Pozytywnie na sprzedaż w III kwartale wpłynęło także rozpoczęcie zapowiadanej wcześniej wymiany u partnerów na rynku globalnym urządzeń do monitoringu serca PocketECG na nową, czwartą generacją. Dzięki niej przychody ze sprzedaży sprzętu wyniosły w III kwartale prawie 1,8 mln zł wobec 0,6 mln zł w drugim kwartale i rok wcześniej. Inwestycje partnerów w sprzęt i związane z tym odnowienie kontraktów o współpracy efektywnie wiążą ich ze spółką na najbliższe lata, dając podstawy do dalszej kontynuacji wzrostów sprzedaży na rynkach globalnych.

Medicalgorithmics kończy także opracowanie nowego produktu – VCAST, czyli systemu medycznego, służącego do nieinwazyjnej analizy stanu naczyń wieńcowych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji w kierunku diagnostyki choroby wieńcowej serca. W październiku spółka rozpoczęła proces certyfikacji CE na rynku unijnym, który ma zostać zakończony w pierwszym kwartale 2024 r. oraz przygotowuje się do rozpoczęcia procesu certyfikacji na rynku amerykańskim w 2024 roku. VCAST jest rozwijany przez Kardiolytics, amerykańską spółkę w 100 proc. zależną od Medicalgorithmics, przejętą w ramach strategicznej inwestycji Biofund w grudniu 2022 r.