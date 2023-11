- Ostatnie miesiące pokazują naszą skuteczność w zakresie realizacji celów biznesowych, jak i zdolność adaptacji do wymagających warunków rynkowych. Pomimo trudnego otoczenia pozyskaliśmy z emisji akcji 40 mln zł, stabilizując naszą pozycję gotówkową w średnim terminie. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu zakresu umowy z Wedbush i rozpoczęciu działań z MSQ Ventures, a także powiększeniu zespołu ds. rozwoju biznesu, zyskaliśmy nowe możliwości zarówno w zakresie realizacji celów strategicznych, jak i o znaczeniu projektowym. Ponadto, w związku z grantem w kwocie 52,2 mln zł otrzymanym od ABM do naszego pipeline’u dołączył kolejny projekt. Milowym krokiem w ramach projektu CT-01 było podpisanie umowy z partnerem CRO - firmą ICON, co istotnie zbliżyło nas do rozpoczęcia badań klinicznych - wskazuje Tom Shepherd, prezes Captor Therapeutics.

W październiku br. Captor Therapeutics wybrał ICON jako firmę CRO do przeprowadzenia pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01. - Aktualnie, we współpracy z renomowanym partnerem firmą ICON, koncentrujemy się na przygotowaniu pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01. Jest to bardzo istotny etap całego procesu, dlatego do wyboru pacjentów podchodzimy z największą starannością oraz zgodnie ze wszystkimi procedurami. Mimo wysokiego poziomu skomplikowania przedsięwzięcia dążymy do możliwie szybkiego rozpoczęcia badań klinicznych i zakładamy, że wejście do kliniki nastąpi w I kwartale 2024 r. Faza kliniczna to bardzo złożony proces i trudno dokładnie określić, jak będzie się rozwijał, ale spodziewamy się, że pierwsze odczyty od pacjentów uzyskamy w I kwartale 2025 r. – wyjaśnia Michał Walczak, członek zarządu i dyrektor naukowy Captor Therapeutics.

Spółka zabiega o pozyskanie środków grantowych na dalszy rozwój swoich flagowych projektów. W listopadzie spółka złożyła do NCBiR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03, które zgodnie z obecnymi umowami o dofinansowanie powinny się zakończyć do końca 2023 r. - Przeprowadziliśmy dogłębną analizę realizowanych projektów w kontekście możliwości uzyskania wsparcia grantowego z NCBiR w kolejnych okresach. W efekcie złożyliśmy do NCBiR wnioski o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03 i możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu. Łączna kwota możliwego dofinansowania dla obu projektów wynosi 11,7 mln zł. Równocześnie zyskalibyśmy możliwość przedłużenia projektów do 2026 r. Czekamy z niecierpliwością na to rozstrzygnięcie, które pozwoliłoby jeszcze bardziej wzmocnić nasz cah flow w kolejnych dwóch latach - podsumowuje Radosław Krawczyk, członek zarządu ds. finansowych Captor Therapeutics.

Na koniec września 2023 r. Captor dysponował środkami pieniężnymi oraz ulokowanymi

w obligacjach krótkoterminowych o łącznej wartości 54,7 mln zł. W oceni zarządu mimo zwiększonych wydatków na rozwój oraz w związku z pozyskaniem dodatkowych 40 mln zł sytuacja finansowa firmy jest bardzo stabilna. W okresie od stycznia do września br. spółka przeznaczyła na działania badawczo-rozwojowe 61,4 mln zł (z uwzględnieniem zaliczek za badania, które są w trakcie realizacji, i są wymagane do złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych).