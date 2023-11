Synthaverse zapowiada poprawę w IV kwartale

Akcje Synthaverse podczas czwartkowej sesji tracą ponad 2 proc. Biotechnologiczna spółka w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wypracowała 38,5 mln zł przychodów, czyli o 6,5 proc. więcej rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o blisko 14 proc. do 22,3 mln zł. Zysk operacyjny spadł do 2,4 mln zł z 5,5 mln zł, a zysk netto do 0,9 mln zł z 3,5 mln zł.

W samym III kwartale przychody wyniosły 8,1 mln zł, co oznacza rok do roku spadek o 40 proc. Na poziomie operacyjnym spółka ma 2,9 mln zł straty wobec 2,1 mln zł zysku rok temu. Strata jest wyższa niż oczekiwali analitycy. Podobnie na poziomie netto. Strata wyniosła 2,4 mln zł wobec 1,5 mln zł straty prognozowanej przez DM BDM i wobec 1,5 mln zł zysku w III kwartale 2022 r.

„Wyniki za 3Q’23 oceniamy negatywnie. Bardzo mocny spadek przychodów w zestawieniu ze zwiększoną dynamiką kosztów operacyjnych przełożyły się na stratę na poziomie operacyjnym i netto. Z raportu spółki wynika, że pozostałe dostawy, które były przewidziane na 2H’23 powinny zostać zrealizowane do końca roku, dlatego spodziewamy się znacznie lepszych rezultatów 4Q’23’ – czytamy w raporcie analitycznym. Eksperci wskazują, że zagrożeniem dla prognoz rocznych, zawartych w ich ostatniej rekomendacji, jest wzrost kosztów operacyjnych. Jeżeli ich poziom utrzyma się w następnym okresie, możliwe jest niedowiezienie przez spółkę oczekiwanych wyników – oceniają analitycy.

Zarząd podkreśla, że słabszy III kwartał wynikał z jednorazowego zdarzenia, związanego z przesunięciem części sprzedaży, które miało związek z aktualizacją terminów dostaw.