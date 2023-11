W III kwartale br. dystrybutor farmaceutyków zanotował 50,6 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o ponad 76 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o prawie 44 proc, do 110,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 3mld zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność sprzedaży brutto w III kwartale 2023 roku wyniosła 10,95 proc. i była wyższa rok do roku o ponad 0,9 pkt proc.

- Trzeci kwartał 2023 to czas zmian w prawie regulującym rynek farmaceutyczny. W życie weszły trzy ustawy wprowadzające znaczące zmiany wpływające na wszystkich uczestników rynku. Są to: duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, ustawa wprowadzająca darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów 65+ oraz nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana Apteką dla Aptekarza 2.0. To bardzo znaczące zmiany, które istotnie wpływają na wszystkich uczestników rynku, w tym stabilizują a nawet poprawiają kondycję finansową aptek. Wiele jednak zależy od dalszych prac, rozporządzeń i praktyki rynkowej - komentuje Grzegorz Dzik, wiceprezes Neuki.

W III kwartale 2023 r. wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,3 mld zł, i była wyższa wobec analogicznego kwartału poprzedniego roku o 6 proc. Wzrost cen odpowiadał za 70 proc. dynamiki rynku. Udziały rynkowe Neuki wyniosły 31 proc. (wobec 31,1 proc. w II kwartale br. ), a w obszarze aptek niezależnych: 38,1 proc. ( wobec 37,9 proc. w II kwartale 2023 r. i 38,2 proc. w III kwartale 2022 r.).

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. Neuca zwiększyła przychody ze sprzedaży względem analogicznego okresu 2022 r. o 7 proc., do 8,86 mld zł. EBITDA wzrosła rok do roku o 4 proc. do 294,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 126,6 mln zł, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.