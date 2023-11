Przychody Selvity w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniosły 265 mln zł wobec 271 mln zł rok wcześniej, a rentowność EBITDA spadła do 21,6 proc. z 29,7 proc. Zarząd podkreśla, że istotny wpływ na wyniki miały kursy walutowe oraz koszty niewykorzystywanych w pełni zasobów – łącznie czynniki te obniżyły rentowność EBITDA w trakcie trzech kwartałów o około 6 pkt proc.

Selvita informuje, że wobec bardziej wymagającego rynku finansowania dla spółek biotechnologicznych, koncentruje się na wzmocnieniu współpracy ze firmami farmaceutycznymi, szczególnie typu Big Pharma. Zakontraktowanie od dużych firm farmaceutycznych w 2023 r. jest o 23,1 proc. wyższe niż przychody od tego typu klientów w całym zeszłym roku. Efekty współpracy w tym segmencie będą widoczne w 2024 r. Udział sprzedaży do Big Pharma wynosi obecnie 17 proc. i jest 3 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej.

W sumie backlog grupy na 2023 r. wynosi 338,6 mln zł i jest porównywalny do raportowanego rok wcześniej. Z kolei portfel zamówień na 2024 r. wskazuje na 28,4-proc. wzrost.

- Niemal 30-proc. wzrost backlogu na 2024 pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w przyszłym roku powrócić do trwałego wzrostu. Zamierzmy wrócić do dynamik, za którymi wszyscy tak mocno tęsknimy – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Selvity, Bogusław Sieczkowski.