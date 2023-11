Nowe otwarcie w Airway Medix. Kurs w górę

Przed godz. 11 notowania Airway Medix zyskują prawie 17 proc. To dziś najwyższy wzrost na rynku głównym GPW. Od rana właściciela zmieniło już ponad 2 mln akcji. To reakcja na informację, która napłynęła na rynek. Spółka zakończyła toczące się w ostatnich miesiącach negocjacje w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój, podpisała list intencyjny z nowymi partnerami i porozumienie w sprawie redukcji i odroczenia spłaty zobowiązań z Discount Bank.

Nowi partnerzy spółki, w tym CoOpera Finanzierungen Deutschland, Kröner Medizintechnik oraz szwajcarska grupa doradczo-inwestycyjna udzielili spółce już 900 tys. euro pożyczki, a docelowo rozważają inwestycję do 2 mln euro w kolejnych 18 miesiącach. Airway informuje że nowi partnerzy, m.in. poprzez swoich przedstawicieli w organach spółki będą operacyjnie zaangażowani w rozwój i komercjalizację projektów medycznych.

- Pozyskanie nowych partnerów i inwestorów to „nowe otwarcie” dla Airway Medix. Mamy za sobą trudny okres, jednak wciąż mamy mocne IP, patenty i know-how, które cały czas były rozwijane. Teraz będziemy mieć środki i sposobność skupić się na ich komercjalizacji. Partnerzy, poza dostępem do kapitału, zaangażują się osobowo w rozwój spółki i ułatwią dostęp do nowych kontaktów biznesowych - komentuje Anna Aranowska Bablok, członek zarządu Airway Medix

Kröner Medizintechnik to dystrybutor sprzętu medycznego w krajach niemieckojęzycznych. Z kolei CoOpera Finanzierungen Deutschland to podmiot inwestycyjny angażujący się w rozwój firm handlowych i produkcyjnych (Coopera jest spółką córką szwajcarskiego funduszu emerytalnego).

Porozumienie z Discount Bank of Israel Ltd. zakłada spłatę 2 mln euro długu i umorzenie 1 mln euro. Dług będzie płatny w ratach, pierwsze dwie w wysokości 250 tys. euro będą płatne odpowiednio do 31 grudnia 2023 r. i 31 marca 2024 r. Kolejne trzy w wysokości 500 tys. euro – do 30 czerwca 2024 r. oraz do 30 czerwca 2025 r. i 31 grudnia 2025 r.