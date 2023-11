Mabion mile zaskoczył. Kurs w górę

Notowania Mabionu rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs rośnie o prawie 5 proc. To reakcja na opublikowane wyniki. W III kwartale Mabion wypracował 28 mln zł przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), co oznacza wzrost o 82 proc. rok do roku. EBITDA wyniosła 12,8 mln zł wobec 4,4 mln zł straty rok temu. Na poziomie operacyjnym jest 10,9 mln zł zysku netto wobec 6,4 mln zł na minusie rok temu. Z kolei na poziomie netto rok temu było 5,1 mln zł straty, a teraz jest zysk netto w wysokości 10,9 mln zł.

Mocna niespodzianka

Wyniki są zdecydowanie lepsze od oczekiwań analityków – szczególnie na poziomie operacyjnym i netto. W przypadku wyniku operacyjnego spółka przebiła konsensus o 336 proc., a w zakresie wyniku netto o 374 proc. Jest to czwarty kwartał z rzędu z zyskiem netto powyżej 10 mln zł, wypracowanym z powtarzalnej działalności.

W ujęciu narastającym, w trakcie 9 miesięcy 2023 r. przychody (bez zakupu materiałów) urosły o 76 proc. do 102,7 mln zł, EBITDA o 379 proc. do 51,9 mln zł, EBIT o 1132 proc. do 46,4 mln zł, a wynik netto o 468 proc. do 42,6 mln zł. Spółka w okresie 1-3Q 2023 wypracowała 50,5 proc. marży na poziomie EBITDA (bez materiałów) i 45,1 proc. marży EBIT (też bez materiałów).

- Za nami kolejny mocny kwartał, w którym wypracowaliśmy bardzo dobry poziom przychodów i satysfakcjonującą marżę na każdym poziomie rachunku wyników. Osiągnęliśmy to dzięki wysokiej efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi i poprzez utrzymanie dyscypliny kosztowej. Widzimy przestrzeń do jeszcze lepszego wyniku niż oczekiwaliśmy, dlatego podnosimy nasze oczekiwania co do marży EBITDA w całym 2023 roku, która powinna ukształtować się powyżej 35 proc. w porównaniu do ponad 30 proc. o których informowaliśmy poprzednio - komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu.

Inwestycje w toku

Spółka ma solidne zasoby gotówki (83,5 mln zł na koniec września), co jest efektem m.in. uruchomienia pomostowego kredytu z EBOR (wpływ netto w 3Q wyniósł 51,2 mln zł). Grupa kontynuuje współpracę z koncernem Novavax. Podkreśla, że współpraca ta pozwala jej generować znaczne przepływy finansowe. W 3Q 2023 r. Mabion otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości 3,3 mln USD. Od początku współpracy, czyli od marca 2021 r., do teraz płatności od Novavaksu wyniosły 71,8 mln USD oraz 0,3 mln EUR.