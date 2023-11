Dobre wieści ze Scope Fluidics. Akcje drożeją

Polska spółka podkreśla, że BacterOMIC stanowi odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że do 2050 r. roczna liczba zgonów z powodu zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami wzrośnie z 700 tys. do 10 mln rocznie, co oznacza, że staną się one jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Technologia polskiej firmy ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych terapii celowanych. W czasie do 16 godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na antybiotyki i dostarczy informacji na temat danego patogenu.

O Scope Fluidics zrobiło się głośno rok temu po komercjalizacji jej pierwszego projektu: technologii PCR|ONE, służącej do szybkiego wykrywania infekcji. Technologię tę rozwijała spółka zależna Curiosity Diagnostics, która została sprzedana w sierpniu 2022 r. amerykańskiej firmie Bio-Rad Laboratories za łączną kwotę 170 mln USD.