Selvita z niższą wyceną DM BOŚ

Dziś przed południem za akcję Selvity trzeba zapłacić 59,5 zł. To implikuje prawie 25-proc. potencjał do zwyżki w stosunku do najnowszej wyceny DM BOŚ. Poszła ona w dół (w horyzoncie 12-miesięcznym) do 74,2 zł z 83 zł. Rekomendacja została wydana przy kursie na poziomie 62,8 zł.

"Podtrzymujemy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną "trzymaj" oraz krótkoterminową relatywną (do rynku) „neutralnie”, natomiast nasza 12-miesięczna wycena docelowa maleje o 11 proc. do 74,2 zł (poprzednio 83 zł) na akcję" – czytamy w raporcie.

Analitycy obniżyli, względem swoich wcześniejszych oczekiwań, prognozę powtarzalnej EBITDA w 2023 r. o 15 proc. do 80 mln zł. Ich zdaniem trzeci kwartał może się okazać najsłabszym w tym roku, co jednak nie powinno zaskoczyć rynku, biorąc pod uwagę rezultaty spółki za I półrocze. Już wtedy wyniki operacyjne odczuły negatywny wpływ kiepskiej kondycji sektora biotechnologicznego, aprecjacji PLN w stosunku do USD oraz rosnących kosztów operacyjnych w związku z uruchomieniem nowego centrum i wzmocnienia zespołów sprzedaży.

Wartość portfela zamówień Selvity na 2024 r. to 63 mln zł (+43 proc. r/r), co wygląda obiecująco, niemniej analitycy spodziewają się obniżenia dynamiki do końca roku. Skorygowali o 12 proc. w dół swoją prognozę sprzedaży na przyszły rok do 448 mln zł (+26 proc. r/r). Również obecna prognoza skorygowanego zysku netto i EBITDA na 2024 rok w wysokości odpowiednio 56 mln zł i 106 mln zł jest niższa o 29 proc. i 15 proc. od ich poprzednich oczekiwań.

Autorem rekomendacji jest Sylwia Jaśkiewicz. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 31 października o godzinie 7:20.