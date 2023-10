W odpowiedzi w trakcie poniedziałkowej sesji akcje Medicalgorithmics traciły nawet ponad 13 proc. przy bardzo wysokich obrotach.

Jak zauważa Łukasz Kosiarski, analityk Ipopemy, React jest największym pojedynczym klientem spółki, obecnie jedynym generującym przychody na rynku USA. - Materializuje się ryzyko wysokiej ekspozycji na React, które wskazywaliśmy w raporcie inicjującym – wskazuje ekspert. My zakładaliśmy, że współpraca z React jeszcze trochę potrwa do połowy 2025, więc w porównaniu z naszymi prognozami widzimy znaczący ubytek przychodów i wyników w II kwartał to 1,1 mln USD, realnie ubytek vs. nasze założenia to USD 6,75 mln USD przychodów (1Q24-2Q25) – szacuje. Jednocześnie zakłada, że ubytek ten będzie odrobiony przez umowy z nowymi IDTF (niezależne placówki diagnostyczne). - Spółka podpisała w ostatnich miesiącach umowy z IDTF oraz umowy na integrację ze sprzętem innych firm co pozwoli na osiągnięcie pewnych przychodów z rynku USA już od I kwartału 2024 r. ale naszym zdaniem nie uchroni Medicalgorithmics przed znaczącym pogorszeniem wyników od I kwartału 2024 r. – uważa Kosiarski. W całym 2024 roku wstępnie zakłada ze stratę EBITDA w wysokości kilku mln zł. Osiągniecie rentowności EBITDA spodziewa się E w 2025 roku, a na poziomie wyniku EBIT w 2026 roku.