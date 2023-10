Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68,1 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania PARP to ok. 38,3 mln zł.

Planowanym rezultatem projektu będzie zweryfikowany w ramach badań klinicznych test diagnostyczny wykrywający raka trzustki. Ponadto w ramach modułu internacjonalizacja spółka będzie mogła dokonać dziewięciu zgłoszeń patentowych w trybie PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) dla projektu Multi-Cancer. - Przyznana dotacja jest dla nas bardzo istotna z punktu widzenia dalszego dynamicznego rozwoju Urteste. Przede wszystkim daje nam zabezpieczenie finansowe badań klinicznych w naszym priorytetowym projekcie Panuri. Intensywnie przygotowujemy się do ich rozpoczęcia. Złożyliśmy w FDA formalny wniosek pre-submission request w celu uzyskania opinii o planowanej drodze rozwoju i rejestracji wyrobu w USA. W rozmowach z FDA wspiera nas międzynarodowa firma IQVIA. Rozpoczęcie badań klinicznych jest dla nas ważne również z punktu widzenia procesu komercjalizacji naszej technologii. Wiemy, że potencjalni partnerzy bardzo chętnie interesują się projektami w fazie klinicznej – wyjaśnia Grzegorz Stefański., prezes Urteste. - Dotacja dodatkowo pozwoli nam kontynuować prace w naszym drugim projekcie Multi-Cancer. Mamy możliwość dokonania kosztownych zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla naszych testów – dodaje.

Urteste posiada łącznie 11 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów za pomocą pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu.