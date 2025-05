Oferta regulowanych instrumentów pochodnych opartych na kryptowalutach została udostępniona klientom na rynku europejskim od wtorku 20 maja. Jest ona w pełni zgodna z dyrektywą MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) i obejmuje zarówno kontrakty wieczyste, jak i te o ustalonym terminie zapadalności. Kraken udostępnia te instrumenty za pośrednictwem cypryjskiej firmy inwestycyjnej Payward Europe Digital Solutions, którą przejął na początku bieżącego roku.

– Europa dynamicznie się rozwija jako centrum handlu i inwestycji w aktywa cyfrowe. Wprowadzenie regulowanych instrumentów pochodnych na kontynencie, to odpowiedź na rosnące zainteresowanie europejskich inwestorów oraz potwierdzenie naszego dążenia do oferowania bezpiecznego, zaufanego i zgodnego z przepisami dostępu do atrakcyjnych rynków i najlepszych możliwości tradingowych – powiedział Shannon Kurtas, współzarządzający Kraken Pro & Exchange.

Giełda wskazuje, że wprowadzenie kontraktów futures zgodnych z MiFID stanowi dla niej „kolejny ważny krok milowy”.

– Klienci i partnerzy oczekują kompleksowej oferty w regulowanym otoczeniu. Dzięki wprowadzeniu tego produktu, mogą teraz wygodnie handlować kontraktami futures, korzystając z bogatej oferty jednej z najbardziej renomowanych platform kryptowalutowych w Europie. Pozwala im to lepiej wykorzystać kapitał, dostęp do płynności i niezawodność, a także umożliwi stosowanie bardziej zaawansowanych strategii i efektywne zarządzanie pozycjami – dodał Shannon Kurtas.