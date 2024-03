WykresDnia: Bitcoin „pożre” złoto: ma jego zalety i nie ma jego wad

– Perps (kontrakty terminowe typu futures) są notowane po premiach powyżej 80 dolarów od wybicia BTC o godzinie 07:00 (UTC), a premie wzrosły do ​​350 dolarów w obliczu początkowego wybicia BTC wraz z rosnącym otwartym zainteresowaniem – powiedział Lunde.

MicroStrategy Inc., firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, która uczyniła zakup Bitcoina częścią swojej strategii korporacyjnej, poinformowała w poniedziałek, że wydała 822 miliony dolarów na zakup większej liczby tokenów od 26 lutego do 10 marca. MicroStrategy ogłosiło, że kupiło 12 000 bitcoinów, zwiększając swoje zasoby do 205 000 tokenów. Prezes MicroStrategy Michael Saylor powiedział, że w przyszłości kryptowaluta będzie znacznie cenniejszym aktywem niż złoto.

– Bitcoin z pewnością jest przynajmniej cyfrowym złotem, będzie pożerał złoto – powiedział Saylor. – Ma wszystkie wspaniałe cechy złota i nie ma żadnych wad złota.

Jako znany przykład Saylor podał, że złota nie można łatwo przenieść z Nowego Jorku do Tokio w ciągu kilku minut, w przeciwieństwie do bitcoina. Oczekuje również, że bitcoin odwróci pieniądze od innych ryzykownych aktywów, w tym gigantycznego funduszu ETF SPDR S&P 500 (SPY), oraz że bitcoin zacznie pojawiać się w innych funduszach, podobnie jak BlackRock planuje nabyć spotowe fundusze ETF BTC w swoim Global Allocation Fund

W poniedziałek Bitcoin stał się ósmym najcenniejszym aktywem na świecie, wyprzedzając srebro, gdy jego kapitalizacja rynkowa wzrosła powyżej 1,4 biliona dolarów. Przed nim jeszcze długa droga, zanim osiągnie wartość złota, która wynosi aż 14,7 biliona dolarów.

Saylor przypomniał o nadchodzącym kwietniowym halvingu bitcoina, który zmniejszy nagrodę za blok kryptowaluty o 50 proc., co oznacza, że ​​każdego dnia na rynek trafia zaledwie 450 nowych bitcoinów z obecnych 900. – Cena bitcoina będzie musiała się dostosować, aby aby sprostać żądaniom inwestorów – stwierdził.