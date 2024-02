Od początku roku bitcoin zyskał już 23,5 proc. wobec amerykańskiej waluty, a przez ostatnie 12 miesięcy zdrożał o 132 proc. Jego zwyżki były w ostatnich tygodniach napędzane m.in. przez napływy pieniędzy do bitcoinowych ETF (czyli do funduszów notowanych na giełdzie opartych na notowaniach bitcoina z rynku spotowego). W zeszłym tygodniu do tych ETF-ów napłynęło 1,1 mld USD. Inwestorzy liczą na to, że bitcoin będzie zyskiwał po tzw. halvingu, czyli ograniczeniu o połowę przyrostu podaży tej kryptowaluty. Halving prawdopodobnie zostanie przeprowadzony w kwietniu.

Kapitalizacja całego rynku kryptowalut wynosiła w środę po południu, według danych Coinmarketcap, 1,92 bln USD. Bitcoin ma największą kapitalizację spośród wszystkich wirtualnych walut. Kolejne miejsca pod tym względem zajmowały w środę: ethereum (330,8 mld USD), tether (96,7 mld USD), solana (50,8 mld USD) i bnb (49,8 mld USD). Notowania ethereum sięgnęły podczas środowej sesji 2760 USD, czyli najwyższego poziomu od maja 2022 r. Inwestorzy liczą na to, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdzi w tym roku pierwsze ETF oparte na tej wirtualnej walucie.