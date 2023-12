Nieunikniony skok bitcoina. Krytyczna data coraz bliżej

Ma to być wielki przełom na rynku walut cyfrowych, skok do świata tradycyjnych finansów.

Nieprzekraczalny termin to 10 stycznia 2024 roku. Do tego czasu SEC musi zdecydować, czy zapali zielone światło funduszowi celebrytki z Wall Street Cathie Wood kontrolującej ARK Investment and 21 Shares, który jako pierwszy złożył wniosek. Takich aplikacji w SEC czeka ponad dziesięć w tym tak potężnych instytucji jak BlackRock i Fidelity.

„Ta decydująca data w centrum uwagi inwestorów znajduje się od października i jej dalsze monitorowanie będzie ekstremalnie ważne”, napisał w raporcie dla inwestorów Vetle Lunde, ekspert firmy K33. Jest przekonany, że decyzja SEC będzie pozytywna.

Zwolennicy walut cyfrowych twierdzą, że dzięki temu zarządzający będą mogli łatwiej kupować ETF dla swoich klientów, a według szacunków Bloomberg Intelligence rynek ten powiększy się o około 100 miliardów dolarów.