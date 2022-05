Kryptowaluty jako oficjalne środki płatnicze mogą zostać zalegalizowane w Rosji. Taką opinię wyraził Denis Manturow, minister przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej

- Pytanie brzmi: nie czy, tylko kiedy to nastąpi, jak to się stanie i jak będzie to regulowane. Zarówno bank centralny, jak i rząd aktywnie działają w tym kierunku. Wszyscy jednak zdają się rozumieć, że jest to aktualny trend i prędzej czy później, w takiej czy innej formie, zostanie on wprowadzony w życie. Ale, jeszcze raz - musi to być legalne, prawidłowe, zgodne z zasadami, które zostaną sformułowane - powiedział minister.

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że regulacje prawne dotyczące sektora kryptowalut w Rosji zostaną wprowadzone już w tym roku. Pracuje również nad kwestią opodatkowania dochodów pochodzących z obrotu cyfrowymi aktywami.

Jest to zmiana o niemal 180 stopni w polityce rosji wobec kryptowalut, bowiem zaledwie w kwietniu, premier Michaił Miszustin mówił, że jest przeciwny uznaniu kryptowalut za środek płatniczy, a bank centralny Rosji nalegał na wprowadzenie całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami, uznając je za zagrożenie dla rosyjskiego systemu finansowego.

Stanowisko Rosji co do obrotu kryptowalutami i zgody na używanie ich jako oficjalnych środków płatniczych zmieniło się wraz z dotkliwymi sankcjami nałożonymi na rosyjski sektor bankowy, co znacząco utrudniło im możliwość dokonywania międzynarodowych płatności.

Rynek kryptowalut, którego jednym z podstawowych dogmatów jest decentralizacja, na wielu poziomach mógłby pomóc Rosjanom sprawnie omijać zachodnie sankcje. Tym bardziej, że kryptowaluty są w Rosji popularne, a pod względem „kopania” nowych kryptowalut, kraj znajduje się na piątym miejscu na świecie.