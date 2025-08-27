Finanse
Już prawie 10 mld zł miesięcznie pożyczamy na zakup mieszkania

Wartość i liczba sprzedanych w lipcu kredytów mieszkaniowych wspięła się na nowe szczyty. Obniżki stóp, oczekiwania na kolejne cięcia, oraz wzrost płac i stabilizacja cen nieruchomości zachęcają do zaciągania pożyczek.

Publikacja: 27.08.2025 08:51

Wartość i liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wspinają się na nowe tegoroczne szczyty.

Foto: Mat. prasowe

Adam Roguski

W lipcu banki i SKOK-i udzieliły kredytów mieszkaniowych (zakup lub refinansowanie zakupu nieruchomości) o wartości 9,99 mld zł, o 14 proc. więcej niż w czerwcu i o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Według danych Biura Informacji Kredytowej, przyznano 22,4 tys. pożyczek, o 16 proc. więcej niż w czerwcu i 32 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średnia wartość udzielonego kredytu sięgnęła 445,7 tys. zł, o 6,1 proc. więcej niż w lipcu 2024 r. To nieco mniej niż w rekordowym czerwcu br. (450 tys. zł).

Nieruchomości
Obniżki stóp procentowych i wzrost płac poprawiają zdolność kredytową

- Skala i wartość akcji kredytowej w lipcu potwierdza wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych pożyczek, wartość akcji kredytowej w lipcu br. wyniosła już prawie 10 mld zł. Jest to wartość niewidziana od stycznia 2024 r., w którym udzielona została najwyższa wartość w ramach programu „Bezpieczny kredyt” – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Ekspert dodał, że obserwowany z miesiąca na miesiąc wzrost to efekt głównie obniżek stóp procentowych i perspektywa kolejnych cięć. BIK zakłada jeszcze dwa cięcia, do 4,25 proc. Popyt na kredyty napędzany jest również wzrostem wynagrodzeń, także w ujęciu realnym.

W maju Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną z 5,75 do 5,25 proc., a w lipcu do 5 proc. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,84 proc. WIBOR 6M wynosi 4,7 proc. wobec ponad 5,7 proc. na początku kwietnia.

- W ciągu roku zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła o ponad 23 proc. Dziś takiej familii przeciętny bank skłonny jest pożyczyć na zakup mieszkania prawie 900 tys. złotych. To najwyższy wynik w historii. Łatwiejszemu dostępowi do kredytów sprzyjają rosnące wynagrodzenia i spadające oprocentowanie kredytów – skomentował Bartosz Turek z portalu bartoszturek.pl.

- W czerwcu br. Polska przestała być krajem UE z najwyższym średnim oprocentowaniem nowych kredytów mieszkaniowych. Dzięki spadkowi średniej do 6,8 proc. zajmujemy drugie miejsce od końca przed Węgrami z wynikiem 6,94 proc. – zauważył Andrzej Prajsnar, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. 

Mocny wzrost dynamiki rok do roku wynika z niskiej bazy – w II połowie 2024 r. rynek był na wyraźnie niższych obrotach po tym, jak wyczerpała się pula dopłat w ramach „Bezpiecznego kredytu”. Pożyczki były wtedy dostępne dla najlepiej zarabiających. W ciągu siedmiu miesięcy tego roku banki i SKOK-i udzieliły 128,5 tys. kredytów o wartości 56,1 mld zł – to o odpowiednio 0,6 proc. mniej i 4,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Nieruchomości
Popyt na kredyty mieszkaniowe rośnie

Na początku miesiąca poznaliśmy dane o popycie na kredyty mieszkaniowe: w lipcu o pożyczkę wnioskowało 40,9 tys. osób, o 9 proc. więcej niż w czerwcu i o 33,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość zapytań wzrosła o 45 proc. rok do roku. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 473,4 tys. zł, o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,7 proc. mniej niż w rekordowym czerwcu.

Źródło: parkiet.com

Kredyty hipoteczne
Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki
