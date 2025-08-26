Propozycja dotyczy wyłączenia przychodów z najmu krótkoterminowego ze zwolnień podatkowych. Definicja „krótkoterminowości” nie została sprecyzowana, jednak z całą pewnością wprowadzenie takiego przepisu sprawi, że inwestowanie na rynku nieruchomości przez fundacje stanie się mniej opłacalne niż dotychczas. Trzeba zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji fundacje były pod tym kątem uprzywilejowane względem branży turystycznej – nie płacąc podatku, mogą ofertować lepsze ceny najmu.

Jest też jednak druga strona medalu. Takie rozwiązanie sprawi, że bardziej konkurencyjny w walce o aktywa fundacji stanie się rynek kapitałowy, na którym zwolnienia z opodatkowania cały czas pozostaną. Fundatorzy mogą być mniej chętni do nabywania kolejnych nieruchomości na wynajem wiedząc, że zapłacą podatek i mogą zacząć preferować inwestycje np. w obligacje skarbowe czy korporacyjne. Jest to więc duża szansa dla tego rynku. Pytaniem natomiast pozostaje czy i jak zostanie wykorzystana.

Zmiana ta wpisuje się również w szerszy kontekst popularności inwestycji w nieruchomości wobec inwestycjami na rynkach kapitałowych i być może ta zmiana będzie jedną z wielu nadchodzących w przyszłości.