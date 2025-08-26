Franciszek Kęsy, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström DM
Propozycja dotyczy wyłączenia przychodów z najmu krótkoterminowego ze zwolnień podatkowych. Definicja „krótkoterminowości” nie została sprecyzowana, jednak z całą pewnością wprowadzenie takiego przepisu sprawi, że inwestowanie na rynku nieruchomości przez fundacje stanie się mniej opłacalne niż dotychczas. Trzeba zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji fundacje były pod tym kątem uprzywilejowane względem branży turystycznej – nie płacąc podatku, mogą ofertować lepsze ceny najmu.
Jest też jednak druga strona medalu. Takie rozwiązanie sprawi, że bardziej konkurencyjny w walce o aktywa fundacji stanie się rynek kapitałowy, na którym zwolnienia z opodatkowania cały czas pozostaną. Fundatorzy mogą być mniej chętni do nabywania kolejnych nieruchomości na wynajem wiedząc, że zapłacą podatek i mogą zacząć preferować inwestycje np. w obligacje skarbowe czy korporacyjne. Jest to więc duża szansa dla tego rynku. Pytaniem natomiast pozostaje czy i jak zostanie wykorzystana.
Zmiana ta wpisuje się również w szerszy kontekst popularności inwestycji w nieruchomości wobec inwestycjami na rynkach kapitałowych i być może ta zmiana będzie jedną z wielu nadchodzących w przyszłości.
Inwestorzy zakładają, że dane o amerykańskiej inflacji wesprą scenariusz cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Wszystkie aktualizowane dokumenty dotyczące transformacji energetycznej zakładają silny przyrost mocy OZE.
Pomysł ministra Domańskiego nie zadowoli tych, którzy liczyli na skasowanie podatku Belki, ale to krok w dobrą stronę. Ale dlaczego dopiero od połowy przyszłego roku?
Tak jak przewidywał NBP, średnioroczna inflacja w 2025 r. znajdzie się nawet w okolicy 3,50 proc,. mimo że styczniowy odczyt wyniósł 4,90 proc.
Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopę depozytową bez zmian na poziomie 2 proc. Co zrobi później?