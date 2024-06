Podatkowe preferencje zachęcają do zakładania fundacji

Preferencje podatkowe niewątpliwie zachęcają do tworzenia fundacji rodzinnych. Po pierwsze, wniesienie majątku do tego podmiotu jest neutralne w zakresie podatków dochodowych, co potwierdził w interpretacjach indywidualnych dyrektor KIS. W szczególności jednak korzyści fiskalne mogą wiązać się z wykorzystaniem omawianych fundacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja bowiem, jeśli jej aktywność biznesowa mieści się granicach określonych w ustawie, jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego. Zastanawiając się jednak nad sięgnięciem po opisywaną osobę prawną, należy w pierwszej kolejności przeanalizować to, jak będzie wyglądała dokonywana przez fundację dystrybucja dóbr w kierunku beneficjentów. Wiele będzie zależało od ich cech osobistych. O ile bowiem beneficjent znajduje się w tzw. zerowej grupie podatkowej w stosunku do fundatora/fundatorów, to otrzymywane przez niego od fundacji świadczenia opodatkowane będą jedynie 15 proc. podatku dochodowego (CIT), i to płaconym przez samą fundację. Gdy zaś świadczenia będą wypłacane dalszej rodzinie bądź osobom niespokrewnionym względem założycieli tego podmiotu, wówczas osoby te zapłacą dodatkowe 10 lub 15 proc. PIT od wartości takich świadczeń. Zatem kwestie stosunku pokrewieństwa z fundatorem, ale też tego, kto wnosi majątek do fundacji rodzinnej (bo niekoniecznie musi to być sam fundator), są niezwykle istotne, aby osiągnąć efekt korzyści podatkowych. Właściwe zaplanowanie tych transferów (dziś i „jutro”) to główny odcinek prac doradców.

W tym kontekście trafiają się przypadki nieoczywistej wykładni trudne do pogodzenia z istotą fundacji rodzinnej. Dla przykładu, zgodnie z pewną „szczególną” interpretacją dyrektora KIS, jeżeli oboje małżonkowie są fundatorami fundacji rodzinnej, to taki małżonek współfundator nie znajduje się w stosunku do drugiego fundatora w uprzywilejowanej grupie podatkowej (co skutkuje tym, iż świadczenia wypłacane z majątku wniesionego przez małżonka wymykają się preferencji fiskalnej).

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, trzeba dodatkowo uważać przy nawiązywaniu relacji cywilnoprawnych beneficjentów z fundacją rodzinną, które tworzą podstawę dla wypłacania tym pierwszym środków ze wspomnianej osoby prawnej (np. odsetek od udzielonych fundacji pożyczek). „Przez przypadek” można bowiem wytworzyć obowiązek podatkowy po stronie fundacji z tytułu wypłaty tzw. ukrytych zysków. Dotychczas tak zakwalifikowane zostało – w interpretacji fiskusa – wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomości fundacji, wypłacane przez nią na rzecz podmiotu z nią powiązanego.

Nie każda działalność dla fundacji rodzinnej

Z perspektywy efektywności obciążeń fiskalnych ważne jest, by fundacja prowadziła działalność w zakresie „dozwolonym” przez ustawę. Taka terminologia nie oznacza jednak, że czynności realizowane poza wylistowanymi w akcie prawnym obszarami są nielegalne czy obarczone nieważnością – będą one w praktyce po prostu dużo mniej opłacalne. Wspomniany katalog aktywności biznesowych nie jest przesadnie szeroki, obejmuje jednakże m.in. nabywanie i wynajmowanie nieruchomości, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych czy udziałów oraz prowadzenie działalności rolniczej. Wykroczenie poza zasygnalizowaną listę skutkować będzie koniecznością zapłaty 25 proc. sankcyjnego podatku od takich przychodów.

W wydawanych w ostatnim roku interpretacjach organy wskazywały wiele różnych rodzajów działalności, które ich zdaniem nie wpisują się w zakres preferowany przez ustawodawcę. Niektóre z tych stanowisk mogą budzić zdziwienie, inne zaś potwierdzają przywiązanie fiskusa do literalnego brzmienia przepisów podatkowych. Dla przykładu, zdaniem administracji skarbowej, najem krótkoterminowy nieruchomości nie jest zawarty w wyliczeniu działalności „dozwolonej”, podobnie jak obrót kryptowalutami. Generalizując – może na wyrost – fundacja jawi się raczej jako pasywny inwestor zarządzający długoterminowo kumulowanym majątkiem, zaś aktywności biznesowe „niezaakceptowane” przez ustawodawcę i wymagające większej dynamiki może prowadzić poprzez inne osoby prawne (ich włączenie zaś do struktury tworzonej przez fundację może być nadal, z wielu przyczyn, korzystne).

Obawy (potencjalnych) fundatorów

Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy i co powstrzymuje ich przed założeniem własnej fundacji? Braku przewidywalności i stabilności prawa – ryzyka zmiany z dnia na dzień przepisów, oczywiście na niekorzyść fundatorów i beneficjentów. I to w pierwszych miesiącach rozmów o polskich fundacjach rodzinnych było artykułowane najgłośniej. Z biegiem czasu jednak oraz wraz z rozpowszechnianiem się nowych przepisów wątpliwości te powoli ulatywały. W zeszłym roku złożono ponad 700 wniosków o wpis fundacji rodzinnych do przeznaczonego dla nich rejestru (omawiana fundacja nabiera bowiem osobowości prawnej z chwilą ujawnienia jej właśnie w tym oficjalnym spisie). W tym roku zaś do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim trafiło już ponad 1000 wniosków, przy czym oczywiście część z nich to wnioski obejmujące ujawnienie zmian dotyczących fundacji wcześniej już zarejestrowanych. Skala i tempo przyrostu mówią jednak same za siebie. Należy przy tym pamiętać, że sama ustawa o fundacjach rodzinnych przewiduje cykliczne, powtarzające się co 3 lata, dokonywanie przeglądów funkcjonowania przepisów – pierwszy z nich powinien zostać przeprowadzony przez Radę Ministrów w 2026 r. i skutkować będzie przedłożeniem parlamentowi informacji o skutkach obowiązywania norm wraz z (ewentualnymi) propozycjami zmian legislacyjnych.