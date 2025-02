Inwestowanie w familijną przyszłość poprzez fundację rodzinną

To wszystko oczywiście w skrajnym scenariuszu braku wypłaty jakichkolwiek zysków.

Gdybyśmy jednak założyli w ramach drugiej skrajności wypłatę przez fundację całości zysków (stawka podatku 15 proc.) przy tych samych pozostałych założeniach – oszczędność wyniesie 300 000 zł po 5 latach; 1,1 mln po dekadzie i 6 mln po 20 latach.

Oczywiście scenariusze skrajne mają to do siebie, że raczej rzadko występują. Prawdopodobnie najczęstszą sytuacją będzie model „życia z części odsetek”. To znaczy większa część zysków (70–80 proc.) będzie zatrzymywana w fundacji, a pozostałe (20–30 proc.) będą służyć do konsumpcji czy pokrywać koszty funkcjonowania fundacji.

Koszty prowadzenia fundacji

Wykorzystanie fundacji rodzinnej jako wehikułu inwestycyjnego jest jedną z jej prostszych form, wprost wskazanych w ustawie. Zarówno pod kątem prawnym, podatkowym, jak i kosztów.

Należy jednak pamiętać, że wskazane powyżej wyliczenia nie obejmują kosztów funkcjonowania fundacji (np. kancelarii prawnej, podatkowej, biura rachunkowego, audytu). Ich wysokość zależy od stopnia skomplikowania struktury fundacji rodzinnej, wnoszonych aktywów i ich wielkości, prowadzonej działalności. Im prostsza struktura, tym koszty niższe. W przypadku wielkości aktywów, od których fundacja rodzinna zaczyna się „opłacać”, mówimy zazwyczaj o przedziale 5–10 mln zł. Dla większości struktur mogą to być pewnie koszty rzędu ok. 20–30 tys. rocznie.

Stery dowodzenia można powierzyć albo przejąć samemu

Majątkiem możemy zarządzać samemu, zlecić to w ramach usługi asset management wyspecjalizowanej firmie inwestycyjnej albo zatrudnić własnego zarządzającego/dyrektora finansowego. Tak jak w wielu innych kwestiach związanych z prowadzeniem Family Office, tak i tutaj mamy pełną dowolność. Z perspektywy wielu inwestorów najrozsądniejsze wydaje się rozwiązanie mieszane. Wtedy częścią aktywów na określonym rynku (np. akcje czy obligacje) zajmuje się asset manager mający know-how w tym segmencie rynku. Z kolei bardziej konserwatywną/pasywną częścią portfela zajmuje się sam inwestor albo dyrektor finansowy innej z jego firm. Oprócz tego fundator – często bardzo doświadczony przedsiębiorca – może część środków inwestować samodzielnie w dowolne aktywa.