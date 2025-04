Private debt dla firm rodzinnych. Warto?

Ponadto dla wielu rodzin tematem „nie do negocjacji” jest rozwodnienie kapitału, czyli oddanie częściowej lub pełnej kontroli nad podejmowaniem decyzji w firmie innemu podmiotowi.

Private debt odpowiedzią?

Private debt to forma finansowania, która nie wymaga rezygnacji z właścicielskiej niezależności. Fundusze private debt dostarczają kapitał w formie długu, ale – w odróżnieniu od tradycyjnych kredytów – są w stanie wykazać się większą elastycznością na przykład w zakresie proponowanej struktury finansowania, pakietu zabezpieczeń, waluty czy profilu spłat kapitału. Dodatkowo fundusze private debt posiadają sprawny proces inwestycyjny, co powoduje, że szybkość podejmowania decyzji to jeden z kluczowych atutów tego typu oferty. Dla wielu firm rodzinnych to szansa na rozwój na własnych zasadach.

Sukcesja – finansowe pole minowe?

W Polsce sukcesja w firmach rodzinnych to temat, o którym mówi się coraz częściej, ale nadal pokoleniowa zmiana sterów bywa testem dla stabilności przedsiębiorstwa. Nestorzy często stoją przed dylematem, w jaki sposób przekazać firmę dzieciom? Jak wynagrodzić tych członków rodziny, którzy nie chcą brać udziału w biznesie, ale mają prawo do udziału w majątku? Jak zabezpieczyć przyszłość finansową po przejściu na biznesową emeryturę?

Środki pozyskane poprzez finansowanie typu private debt mogą pomóc w zrealizowaniu wykupu udziałów od pasywnych wspólników albo zapewnić gotówkę dla nestora, który chce wyjść z biznesu, ale bez sprzedaży do zewnętrznych podmiotów.

Nie tylko wykupy wspólników – również inwestycje

Firmy rodzinne charakteryzują się długoterminową perspektywą zarządzania, co sprawia, że realizacja inwestycji to jeden z kluczowych obszarów decyzyjnych. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, takimi jak zarządzanie zmianą, wdrażanie innowacji, realizowanie fuzji i przejęć. Są to decyzje, które mogą znacząco wpłynąć na wartość przedsiębiorstwa. Bardzo często wymagają one zewnętrznego finansowania, ale coraz częściej mówi się, że „kapitał to nie wszystko”. Ważny jest partner cieszący się dobrą reputacją, który potrafi zrozumieć nie tylko specyfikę prowadzonego biznesu, ale również dynamikę podejmowania decyzji w firmie rodzinnej.

W private debt pracują osoby z wcześniejszym doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, doradztwie czy private equity. Zespół prowadzący projekt pozostaje w kontakcie z właścicielami oraz zarządem również po udzieleniu finansowania. Partner finansujący może w razie potrzeby wesprzeć spółkę swoim doświadczeniem i sprawnie dostosować warunki nawet w trakcie trwania inwestycji. Dzięki temu firma rodzinna może efektywnie zarządzać wyzwaniami związanymi z realizacją ambitnej strategii rozwoju.