Z tego artykułu dowiesz się: Jak giełda i analitycy zareagowali na informację o zakończeniu sporu w rodzinie Zygmunta Solorza.

Na czym polegał konflikt o władzę w biznesowym imperium i jakie są kluczowe ustalenia ugody.

Jaki będzie nowy, faktyczny podział ról w spółkach i jaką funkcję obejmie założyciel Polsatu.

Dlaczego oficjalne zakończenie sporu może mieć strategiczne znaczenie dla przyszłych decyzji w grupie.

Poufną ugodą zakończył się spór o władzę w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza. Rodzina poinformowała o niej w czwartek po sesji w Warszawie. W piątek akcje Cyfrowego Polsat i Zespołu Elektrowni PAK zaczęły dzień od wzrostów.

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Akcje ZE PAK zyskują wyraźniej niż Cyfrowego Polsatu

W pierwszych minutach piątkowej sesji na GPW akcje Cyfrowego Polsatu i ZE PAK podrożały o około 2,5 proc. do odpowiednio 17,1 zł i 19 zł. Widać jednak, że się rozjeżdżają. Walory ZE PAK poszły w górę jeszcze silniej i były droższe niż w czwartek o ponad 3 proc. (za sztukę płacono już 19,16 zł). Po godzinie 10 papiery Cyfrowego Polsatu zaczęły świecić na czerwono.

Jak będzie dalej? Analitycy z biur maklerskich przed startem sesji nie widzieli powodu, aby papiery drożały istotnie. Wskazywali bądź na to, że były wcześniej sygnały, iż rodzina się pogodziła, bądź na to, że znane były już wyroki sądów.

Analitycy o ugodzie w rodzinie Zygmunta Solorza

– Ugoda to potwierdzenie wcześniejszych sygnałów wskazujących, że okres konfliktu wewnątrz rodziny dobiegł końca. Kurs Cyfrowego Polsatu znajduje się już kilkadziesiąt procent powyżej poziomów notowanych w pierwszej fazie konfliktu – ocenił przed godziną 9 w piątek w korespondencji z „Parkietem” Maciej Bobrowski, szef analityków BDM, odnosząc się do okresu, w którym pojawiły się pierwsze doniesienia medialne o konflikcie.

– Nie spodziewam się dużej reakcji, biorąc pod uwagę, że wyrok sądu w Liechtensteinie (który przesądzał o dokonaniu sukcesji) był już wcześniej znany – komentował także Piotr Raciborski, analityk domu maklerskiego Wood&Company.

Również zdaniem Pawła Puchalskiego z Erste Biuro Maklerskie reakcja rynku powinna być neutralna. Wskazał on na doniesienia tabloidu „Super Express” z sierpnia, gdy dziennik opisał urodziny Zygmunta Solorza we Florencji i ogłosił rodzinną zgodę.

Oficjalne i nieoficjalne skutki ugody w rodzinie twórcy Polsatu

Jednak część rynku najwyraźniej uważa, że jednomyślnie ogłoszona ugoda ma znaczenie.

Przede wszystkim fakt, że ugoda objęła wszystkich pięcioro skonfliktowanych członków rodziny, w tym Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, pozwala mieć przekonanie, że biznesowe decyzje młodego pokolenia rodziny Solorzów-Żaków nie będą blokowane lub podważane.

Na ostatniej prostej prawnicy stron sporu starli się publicznie co do tego, jakie uprawnienia będzie miał założyciel Polsatu, gdy sąd przestanie mieć kontrolę nad jego fundacjami.

Mec. Radosław Kwaśnicki, prawnik Zygmunta Solorza, uważał, że będzie on miał dożywotnie prawo weta wobec decyzji rad fundacji. Mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza, podważał tę opinię. W komunikacie dotyczącym ugody nie było informacji w tej kwestii.

Z nieoficjalnych ale potwierdzonych informacji wynika natomiast, że Zygmunt Solorz zrezygnował ze wszystkich uprawnień poza prawem kontrasygnaty decyzji o sprzedaży spółek poniżej ich wartości.

Już słyszymy komentarze na temat tego, czy jest to istotne uprawnienie w świetle dotychczasowych obowiązków członków rady. Rada nie mogła podejmować decyzji sprzecznych z interesem fundacji.

O oficjalnych i dość ogólnych założeniach ugody pisaliśmy w czwartek. Jednak według naszych informacji Zygmunt Solorz i Justyna Kulka nie wrócą do władz spółek, z których zostali usunięci po tym, jak dzieci miliardera przejęły władzę w fundacjach po sądowych wyrokach. Nie uzyskają też wynagrodzenia czy rekompensat.

Komunikat rodziny wskazuje, że założyciel Polsatu zgodził się, że nie będzie aktywnie angażować się w działanie spółek. Uzyskał honorowe stanowisko „przewodniczącego grupy Polsat Plus”, a dzieci mogą korzystać z jego wsparcia w roli doradcy.

Analitycy i inwestorzy czekają teraz na nową strategię grupy Cyfrowy Polsat. Spółka ma ją ogłosić wkrótce. W komunikacie o ugodzie rodzina podała, że biznes jest „w pełni bezpieczny, niepodzielny i przygotowany na dalszy rozwój”.

Jest umowa Plusa z Cellneksem. Sprzęt Nokii i Ericssona do wymiany

Wolniejszy niż w wypadku ZE PAK wzrost notowań Cyfrowego Polsatu może wynikać z obaw inwestorów, że wzrosną koszty wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej przez tę grupę. Spółka poinformowała dziś, że zależny od niej Polkomtel, operator sieci Plus podpisał oczekiwany od pewnego czasu aneks do umowy ze spółkami z grupy Cellnex, który jest właścicielem masztów i nadajników, używanych przez Plusa.

Według komentarzy ze strony przedstawicieli Cyfrowego Polsatu termin aneksu i ugody nie są powiązane.

Nie podano szczegółów warunków finansowych, natomiast poinformowano, że aneks przewiduje rozbudowę sieci nadajników, których używa Plus o nawet 5 tys. oraz coroczną waloryzację opłat (nie uszczegółowiono za co, a może chodzić o energię elektryczną, czy dostęp do sieci ogółem) o maksymalnie 4 proc.

Jak pisaliśmy wcześniej, sieć, z której korzysta Polkomtel będzie rozbudowywana w oparciu także o maszty kupione przez Cellnex od P4 (Play). Dzięki temu spadnie koszt wykorzystania pojedynczego masztu ponoszony przez telekomy.

"Zawarcie aneksu i złożenie przez Polkomtel zamówienia umożliwią kompleksową transformację sieci mobilnej wykorzystywanej przez Polkomtel do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów końcowych, w tym modernizację istniejącej infrastruktury nadawczej i jej rozbudowę w modelu opartym na współdzieleniu infrastruktury pasywnej, należącej do grupy Cellnex" - podano.

"Oczekuje się, że przełoży się to na istotny wzrost liczby punktów obecności sieci dostępnych dla Polkomtel, o ok. 5.000 do 2041 r., przy jednoczesnym obniżeniu jednostkowego kosztu infrastruktury pasywnej w związku z jej konsolidacją w ramach grupy Cellnex" - czytamy w komunikacie Cyfrowego Polsatu.

Zamówienie, które Polkomtel złożył w Cellneksie przewiduje też modernizację nadajników (warstwa aktywna sieci radiowej - tzw. RAN). Zostaną one wymienione na rozwiązania Nokii i Ericssona, wyłonionych w przetargu i dostosowane do warstwy transmisyjnej.

"Modernizacja infrastruktury aktywnej przełoży się na zwiększenie przepustowości oraz zasięgu sieci wykorzystywanej przez Polkomtel dzięki zintensyfikowanej rozbudowie warstw sieci opartych na pasmach 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz, wdrożeniu technologii aktywnych anten oraz massive MIMO (mMIMO), a także rozbudowie warstw sieci opartych na pasmach częstotliwości 700 MHz i 3,6 GHz" - czytamy w komunikacie.