Kraj

  • ARCTIC PAPER – wyniki za I kwartał
  • DECORA – wyniki za I kwartał
  • ERBUD – wyniki za I kwartał
  • ONDE – wyniki za I kwartał
  • ASSECO POLAND – ostatnie notowanie akcji z prawem do 13,05 zł dywidendy na papier; wypłata 22 maja
  • VOTUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję
  • DADELO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • KOGENERACJA – NWZA w sprawie zgody na nabycie aktywów trwałych
  • M FOOD – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • CAVATINA HOLDING – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 100 000 obligacji serii P2026A o wartości nominalnej 1000 zł każda

Świat

  • USA – inflacja konsumencka w kwietniu
  • Japonia – wydatki gospodarstw domowych w marcu