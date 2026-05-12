Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 08.05.2026
Wyniki kwartalne Decory, Arctic Paper i Erbudu; dane o inflacji w USA. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
12.05.2026 03:18
Publikacja:
12.05.2026 03:00
Kraj
ARCTIC PAPER – wyniki za I kwartał
DECORA – wyniki za I kwartał
ERBUD – wyniki za I kwartał
ONDE – wyniki za I kwartał
ASSECO POLAND – ostatnie notowanie akcji z prawem do 13,05 zł dywidendy na papier; wypłata 22 maja
VOTUM – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję
DADELO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
KOGENERACJA – NWZA w sprawie zgody na nabycie aktywów trwałych
M FOOD – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
CAVATINA HOLDING – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 100 000 obligacji serii P2026A o wartości nominalnej 1000 zł każda
Świat
USA – inflacja konsumencka w kwietniu
Japonia – wydatki gospodarstw domowych w marcu