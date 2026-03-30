Women on Boards – rozwiązania polskie w kontekście doświadczeń Hiszpanii

Jakie są cele dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z 23 listopada 2022 r. („dyrektywa Women on Boards”) ma na celu zapewnienie zrównoważonej reprezentacji obu płci wśród dyrektorek i dyrektorów spółek giełdowych. Ma ona przede wszystkim doprowadzić do faktycznej równości szans kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach oraz przeciwdziałać utrwalonym barierom strukturalnym na rynku pracy. Głównym założeniem dyrektywy jest ustanowienie skutecznych środków, które pozwolą na przyspieszenie postępów w drodze do osiągnięcia założonego rezultatu przy jednoczesnym pozostawieniu spółkom giełdowym wystarczającego czasu na wprowadzenie niezbędnych w tym celu rozwiązań.