Początek wtorkowej sesji w Warszawie przyniósł kontynuację poniedziałkowego odbicia. Przed południem indeks WIG20 zdołał wspiąć się niemal 1 proc. nad kreskę. Popyt na krajowym parkiecie wspierają dobre nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji. Kupujący są aktywni zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, choć zwyżki indeksów nie wyglądają zbyt okazale. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decydują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Z ulgą przyjęto zawieszenie broni między Izraelem i Iranem po dwóch dniach wymiany ognia. Dalsza eskalacja konfliktu groziła bowiem pogłębieniem kryzysu, oddalając nadzieje na trwałe porozumienie pokojowe. Kluczową kwestią wciąż pozostaje jednak odblokowanie cieśniny Ormuz. Inwestorzy są jednak dobrej myśli, bo ceny ropy wyraźnie spadają.

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Banki motorem odbicia WIG20

Na krajowej giełdzie popyt uaktywnił się w segmencie największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg wzrostów, prym wiodą walory banków, kontynuujące odrabianie zeszłotygodniowych strat. Pozytywnie w tym gronie wyróżnia się PKO BP, notując blisko 2 proc. zwyżki. Po trzech spadkowych sesjach z rzędu do łask wróciły papiery KGHM, czemu sprzyja poprawa nastrojów na rynku miedzi. Do zwyżek podłączyły się również papiery Modivo i Dino, odreagowując mocne spadki z poprzednich sesji. Z lepszych nastrojów nie mogą natomiast skorzystać posiadacze akcji m.in. spółek energetycznych, CD Projektu i Orlenu, które znalazły się na celowniku sprzedających.

Na szerokim rynku nieco więcej do powiedzenia mają kupujący. Najbardziej efektowną zwyżką sięgającą blisko 9 proc. mogą pochwalić się akcje APS Energii, kontynuując dobrą passę z poprzednich sesji. Od początku bieżącego roku papiery producenta systemów zasilania zdążyły już podwoić swoją wartość.