Przyszłość HR

Rozwój sztucznej inteligencji oraz coraz szersze wykorzystanie tej technologii zmieniają modele kompetencyjne, których potrzebują pracodawcy. To myślenie analityczne, odporność i zdolności adaptacyjne, a także umiejętności przywódcze i kreatywne myślenie będą cechami poszukiwanymi w przyszłości. Niezwykle istotne będą również kompetencje miękkie, jak samoświadomość, motywacja czy empatia i aktywne słuchanie. Czy tych kompetencji wśród potencjalnych kandydatów do pracy będzie za kilka lat szukał jeszcze człowiek, czy już odpowiednio przeszkolone modele oparte na sztucznej inteligencji?