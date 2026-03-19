Dlaczego to nie jest dobry czas na inwestowanie w złoto?

– Wyniki badania pokazują wyraźny podział opinii, co jest dość typowe w przypadku tak niepewnych i złożonych wydarzeń jak konflikt na Bliskim Wschodzie. Część respondentów postrzega eskalację napięć jako czynnik zwiększający niepewność na rynkach finansowych, co historycznie sprzyja wzrostowi popytu na złoto jako tzw. bezpieczną przystań. Z kolei osoby sceptyczne mogą obawiać się dużej zmienności cen lub uważać, że rynek już wcześniej uwzględnił ryzyko geopolityczne w wycenie złota – mówi Łukasz Zembik, Kierownik Departamentu Analiz w TMS Brokers.

Ekspert dodaje też, że w ostatnich latach dostępność inwestowania w złoto znacząco się zwiększyła, przede wszystkim dzięki funduszom ETF oraz instrumentom pochodnym. Sprawia to, że coraz więcej inwestorów traktuje złoto także jako aktywo spekulacyjne.

– Rosnące zaangażowanie na rynku kontraktów terminowych oraz instrumentów CFD dodatkowo zwiększa krótkoterminową zmienność cen. Wysoki odsetek osób niezdecydowanych może więc wynikać z tego, że wielu inwestorów dostrzega zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyko związane z taką sytuacją – uważa Łukasz Zembik.

Eryk Szmyd, analityk XTB, wskazuje kilka możliwych uzasadnień opinii części respondentów, że wojna nie jest dobrą okazją do inwestowania w złoto. Po pierwsze, część inwestorów zakłada, że rynek bardzo szybko dyskontuje informacje o napięciach geopolitycznych. Oznacza to, że wzrost cen złota często następuje jeszcze przed eskalacją konfliktu, a po jego wybuchu potencjał dalszych wzrostów bywa ograniczony.

– Po drugie, inwestorzy mogą obawiać się dużej zmienności cen złota w okresach kryzysowych. W takich momentach kapitał może płynąć nie tylko do złota, ale również do innych bezpiecznych aktywów, np. dolara amerykańskiego czy obligacji skarbowych. To może powodować krótkoterminowe wahania notowań kruszcu. Po trzecie, wojny często wywołują efekty pośrednie, które mogą działać w przeciwnym kierunku dla złota. Przykładowo wzrost cen ropy może podbić inflację i opóźnić obniżki stóp procentowych. To z kolei wzmacnia dolara i ogranicza atrakcyjność złota jako aktywa nieprzynoszącego odsetek – wylicza analityk.

Jak zauważa Łukasz Zembik, respondenci, którzy uważają, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie nie jest dobrą okazją do zakupu złota, mogą kierować się przekonaniem, że jego ceny już wcześniej wzrosły w oczekiwaniu na napięcia geopolityczne, przez co potencjał dalszych wzrostów jest ograniczony. Inni mogą obawiać się krótkoterminowej zmienności rynku, która w ostatnich latach wzrosła wraz z rosnącą rolą instrumentów finansowych powiązanych ze złotem, takich jak kontrakty futures, CFD czy fundusze ETF.